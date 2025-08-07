العميد مسجدي: سلاح المقاومة سلاح الشعب اللبناني للدفاع عن ارضه ونزعه حلم لن يتحقق

وأفادت وكالة مهر للأنياء، انه على هامش مراسم أربعينية شهداء اقتدار ايران الاسلامية الذين استشهدوا خلال العدوان الصهيوني على البلاد، أشار العميد إيرج مسجدي، نائب الشؤون التنسيقية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، إلى عوامل انتصار جبهة المقاومة، قائلاً: إن القيادة الحكيمة لقائد الثورة، ودعم الشعب، وقدرة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي الركائز الأساسية لانتصارات جبهة المقاومة وتقدمها.

وأضاف: منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية، سعى الأمريكيون إلى إضعاف الجمهورية الإسلامية بالتهديدات والمؤامرات، لكن النتيجة كانت عكس ذلك تمامًا؛ اليوم، إيران الإسلامية أقوى وأكثر اتحادًا واستعدادًا من أي وقت مضى.

كما أشار العميد مسجدي إلى سيناريو نزع سلاح حزب الله في لبنان، واصفًا إياه بأنه خطة فاشلة من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وقال: إنهم يسعون إلى نزع سلاح المقاومة في لبنان، لكنهم سيحملون هذه الأمنية إلى القبر. سلاح المقاومة هو سلاح الشعب اللبناني للدفاع عن أرضه، ولن ينجح هذا المخطط لا في مجلس الدفاع اللبناني ولا في أي ساحة أخرى.

وأخيرًا، أكد نائب الشؤون التنسيقية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني: قوى المقاومة جاهزة ومجهزة دائمًا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية على أهبة الاستعداد لأي سيناريو محتمل.

/انتهى/