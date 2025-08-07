إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة

وأفات وكالة مهر الأنباء، انه شهد الربع الأول بداية قوية لمنتخب ايران بنتيجة 23-10، تبعها تعزيز في الربع الثاني بـ18-10.

ورغم انتفاضة غوام في الربع الثالث (21-11)، إلا أن إيران استعادت السيطرة في الربع الأخير بـ25-11، لتحسم اللقاء بفارق مريح.

أرسلان كاظمي كان نجم اللقاء بتحقيقه الـ"دابل دابل" مع 10 نقاط و12 متابعة، بينما تألّق متين آغاجانبور بتسجيله 19 نقطة، وساهم سينا واحدي بـ15 نقطة.

من جانب غوام، برز تاي ويسلي بـ18 نقطة، وأضاف جيريكو كروز 11 نقطة.

وسيواصل المنتخب الإيراني مشواره في البطولة بمواجهة منتخب اليابان في الجولة الثانية، فيما يلتقي منتخب غوام مع نظيره السوري.

/انتهى/