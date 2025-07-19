منتخب سيدات إيران لكرة السلة يتأهل إلى نهائي كأس آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه بهذا الفوز، تواصل سيدات إيران مسيرتهن اللافتة نحو لقب البطولة، وضمنت مكانها في المباراة النهائية، حيث ستلتقي غدًا الأحد 20 يوليو، عند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت طهران، مع الفائز من لقاء الصين تايبيه ومنغوليا.

ودخلت إيران اللقاء بتشكيلة مكوّنة من: مهلا عابدي، فرناز خدامرادي، شيدا شجاعي، نكين رسولي بور، وركسانا برهمن.

وبرزت اللاعبة ركسانا برهمن بأداء مميز، حيث سجلت 20 نقطة، وحققت 5 متابعات، وقدمت تمريرتين حاسمتين، إلى جانب 4 سرقات للكرة، لتحصل على تقييم كفاءة بلغ 22، ما جعلها أفضل لاعبة في المباراة.

وتشارك إيران في البطولة تحت إشراف المدربة اليونانية إليني كابوتشياني، وبتشكيلة تضم كل من: دلارام وكيلي، ناهيده أسدي، مهلا عابدي، شيدا شجاعي، كيميا يزديان طهراني، نكين رسولي بور، رُكسانا برهمن، غزل زماني، فرناز خدامرادي، فائزه شهرياري، مهسا كراني، وآيدا كل‌ محمدي.

كما يرافق المنتخب طاقم فني وإداري مكوّن من: أفسانه حسن نائبي (رئيسة البعثة)، محمدرضا إسلامي (المستشار الفني)، آزاده زمان‌ بور (مساعدة المدربة)، روجانو محمودي (محللة الأداء)، وشيوَا خرمشاهي (مدربة اللياقة البدنية).

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الفائز بلقب هذه النسخة من "ديفيجن B" سيحجز بطاقة التأهل إلى بطولة ديفيجن A لكأس آسيا 2027، ما يمنح المباراة النهائية أهمية مضاعفة على المستويين التنافسي والتأهيلي.