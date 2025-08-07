السيد الحوثي: الاحتلال سيفشل في تثبيت سيطرة تامة على غزة.. وحظر الملاحة مستمر وفعّال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكّد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أنّ الحظر لملاحة العدو "مستمر وناجح وفعال ومؤثر"، مشيراً إلى أنّ "ميناء أم الرشراش الذي يسميه العدو بإيلات مغلق ومقفل".

وفي خطاب بشأن مستجدات العدوان على قطاع غزة والتطورات الإقليمية والدولية، تحدّث السيد الحوثي عن عمليات الإسناد، حيث نفذت هذا الأسبوع عمليات بـ 14 صاروخ وطائرة مسيرة.

وأضاف: "استهدفنا مطار اللد وأهدافاً للعدو في يافا وحيفا وعسقلان وعمليات بحرية في أقصى شمال البحر الأحمر".

"معاناة الشعب الفلسطيني تتفاقم"

وبشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، أضاف السيد الحوثي أنّ معاناة الشعب الفلسطيني تتفاقم للشهر الخامس على التوالي، منذ منع دخول المساعدات له.

وتابع أنّ حصار غزة "تم بتواطؤ بعض الدول العربية والغربية، والتي ساعدت في صنع مأساة التجويع الرهيب الذي لا مثيل له في العالم".

وقال إنّ "عدد شهداء التجويع في غزة يزداد مع كل ساعة، وفي المقدمة الأطفال الرضع والأطفال في مختلف أعمارهم".

وأكّد السيد الحوثي أنّ "المظلومية في غزة رهيبة جداً، فيما المساعدات التي منع العدو الإسرائيلي إدخالها مكدسة عند بوابات المعابر".

وأشار إلى أنّ "نسبة الشهداء والجرحى في مصائد الموت الأميركية والإسرائيلية هي نسبة عالية، وهي من أبشع الجرائم".

كما لفت السيد الحوثي إلى "وجود أميركيين يحملون السلاح ويشاركون فيما يجري في قطاع غزة، وذلك باعتراف ضباط أميركيين".

وبشأن التهديدات الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة بالكامل، أوضح السيد الحوثي أنّ "إقدام العدو على هذه الخطوة له كلفته وخسائره الباهظة والكبيرة".

لكنّه أكّد في نفس الوقت أنّ "العدو الإسرائيلي سيفشل في تثبيت احتلاله وسيطرته التامة على قطاع غزة، ولن يحسم المعركة".

وأشار إلى أنّ "المجاهدين في قطاع غزة يواصلون عملياتهم الجهادية البطولية بتفان واستبسال منقطع النظير"، مضيفاً أنّ "العدو الإسرائيلي يعبّر عن خيبة أمله من فاعلية وتأثير الفعل المجاهد المقاوم في القطاع".

"الاحتلال يسعى لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى"

كذلك، علّق على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، قائلاً إنّ "السكوت عن الانتهاكات والاستباحة لحرمة المسجد الأقصى عار على المسلمين، وتفريط تجاه مسؤولية مقدسة وعظيمة".

وبيّن أنّ الاحتلال الإسرائيلي "يسعى لفرض وقائع جديدة في التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى"، مشيراً إلى أنّ تلك "خطوة خطيرة جداً".

وأضاف أنّ "أي قرار إسرائيلي بالتصعيد، سواء بشكل كامل أو جزئي، هو يستند إلى الإذن الأميركي الذي يعني الشراكة والدعم".

"من السذاجة تجريد المعتدى عليهم من السلاح"

كذلك، تطرق السيد الحوثي في خطابه، إلى الحديث عن أطروحات تجريد الشعوب من السلاح مع مستوى توحش وعدوانية الاحتلال، قائلاً إنّ "عبقرية العرب أمام الإجرام الصهيوني توصلت إلى أنّ الحل هو في تجريد حماس والفصائل الفلسطينية وحزب الله من السلاح".

وأضاف أنّه "من السذاجة أن يقال للمعتدى عليه والمظلوم المحتلة أرضه أن يكون بلده بلا سلاح، وأن يجرد حتى من أبسط الأسلحة".

وأردف السيد الحوثي أنّ "كل العالم يعرف أنّ القوة العسكرية هي أولى المتطلبات والضروريات لمواجهة الأعداء والأخطار لدفع المجرمين والطغاة"، فيما "العدو يسعى لترسيخ نظرته تجاه مشكلة السلاح، الأمر الذي يُعدّ تضليلاً رهيباً".

وفي السياق، أكّد أنّ "عامل الردع الوحيد الذي منع العدو الإسرائيلي من العودة لاحتلال لبنان هو المقاومة وسلاحها"، في حين "طرح نزع السلاح هو مطلب أميركي إسرائيلي يسعى بعض العرب لتحقيقه، الأمر المؤسف جداً".

وشدّد السيد الحوثي على أنّ الأميركي "ليس طرفاً منصفاً يتعامل بإنصاف، ولا يراعي مصالح الأمة، بل المصلحة الأميركية الإسرائيلية الخالصة".

وعليه، فإنّ "الخيارات ينبغي أن تكون مرتكزة إلى وعي حقيقي بالعدو وبالقضية الفلسطينية"، بحسب قائد حركة أنصار الله.

وفي الإطار، أوضح السيد الحوثي أنّ "الأميركيين يعتبرون دعم العدو الإسرائيلي شرفاً، ويدعمون الإجرام والطغيان والظلم"، مبيّناً أنّ "الأرض الخاصة باليهود من وجهة نظر الأميركي ليست فقط فلسطين، بل تشمل المنطقة".

وأضاف أنّ الإسرائيلي والأميركي "هما أصحاب الإبادة الجماعية كسلوك ورؤية وممارسة، وهما خطر على كل المجتمعات البشرية".

كما شدّد السيد الحوثي على أنّ "خيار حل الدولتين طرح منذ مرحلة مبكرة وكان دائماً يطرح للخداع من جهة، ولمنع أي تحرك فلسطيني أو عربي ضد الاحتلال وضد السيطرة الإسرائيلية من جهة أخرى".