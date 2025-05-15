السيد الحوثي: العدوان الإسرائيلي على غزة يعتمد على الدعم الأميركي والغربي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف في كلمة له، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلف أكثر من 1200 شهيدا وجريح في هذا الأسبوع معظمهم من النساء والأطفال.

وأوضح السيد الحوثي، أن العدو الإسرائيلي يستهدف النازحين في مراكز إيوائهم، التي كانت قد حددت سابقًا كمناطق آمنة، مشيرا إلى أن الاحتلال قصف حوالي 250 مركزًا لإيواء النازحين، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة، حيث نفدت مخزونات الغذاء وأغلقت الأفران.

وتابع السيد الحوثي أن المشاهد المأساوية في غزة تظهر صرخات الأطفال الذين يبحثون عن بقايا الطعام، في ظل انعدام حليب الأطفال. كما أشار إلى أن الاحتلال يستهدف حتى من يحاولون الصيد في البحر لتوفير القوت الضروري، مما أسفر عن استشهاد العديد منهم.

وأضاف السيد الحوثي أن 80% من الأراضي الزراعية تعرضت للتجريف، مما جعل الوصول حتى إلى أوراق الشجر أمرًا صعبًا، حيث أكدت 17 وكالة تابعة للأمم المتحدة أن الغالبية العظمى من أطفال غزة يعانون من حرمان غذائي شديد.

كما تطرق السيد الحوثي إلى الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، مشيرًا إلى اقتحامات المسجد الأقصى وهدم أكثر من 400 منزل في مخيم نور شمس.

وندد السيد الحوثي بممارسات السلطة الفلسطينية التي تتعاون مع الاحتلال، مشيرًا إلى قمعها للشعب الفلسطيني وارتكابها جرائم بحقهم.

وأكد السيد الحوثي، أن ذكرى النكبة في عامها الـ 77، تحمل الكثير من الدروس والعبر، مشددًا على أنها ذكرى مؤسفة ومحزنة.

وأوضح السيد الحوثي أن هذه الذكرى تذكير بمظلومية كبرى تم الترتيب لها قبل تاريخها المعروف.

وأشار السيد الحوثي إلى أن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني على مدى أكثر من سبعة عقود تحدث أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية، مؤكدًا أن ذكرى النكبة ليست مجرد ذكرى عابرة، بل هي مأساة وجرح مفتوح مضرج بدماء وأشلاء الأطفال والنساء.

كما لفت السيد الحوثي إلى أن ذكرى النكبة تُظهر الحقد والكراهية التي يكنها الاحتلال الإسرائيلي ضد العرب والمسلمين، وتجسد هذه الكراهية في الممارسات الإجرامية اليومية للعدو.

وأكد أن جرائم الاحتلال تنسف كل أفكار ونداءات الاستسلام والتعايش بين العرب والصهاينة، معتبرًا إياها وهمًا وخداعًا كبيرًا.

وأضاف السيد الحوثي أن المجاهدين في فلسطين يتذكرون هذه الذكرى بصمود أسطوري لم تكسره المآسي والآلام، وبذاكرة وهُوية لا تُمحى.

كما أشار إلى الهزائم التي منيت بها الجيوش العربية في الماضي، عندما سيطر عليها التخاذل والوهن، مؤكدًا أن ضعف إرادة القتال لدى هذه الجيوش هو السبب وراء تمادي العدو الإسرائيلي في المنطقة بأسرها.