https://ar.mehrnews.com/news/1961771/ ١٧/٠٨/٢٠٢٥، ٥:١٧ م رمز الخبر 1961771 القدس و فلسطین العدو القدس و فلسطین العدو ١٧/٠٨/٢٠٢٥، ٥:١٧ م اطلاق صاروخ يمني يُغلق المجال الجوي الفلسطيني المحتل أفادت وسائل إعلام صهيونية بإغلاق المجال الجوي للكيان الصهيوني بالتزامن مع إطلاق صاروخ يمني باتجاه الأراضي المحتلة. رمز الخبر 1961771 کپی شد محتوى ذات صلة مسيرات يمنية حاشدة: مع غزة جهاد وثبات لمواجهة أبشع إبادة وأخبث المؤامرات السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي يستهدف جيلاً كاملاً من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة السيد الحوثي: الاحتلال سيفشل في تثبيت سيطرة تامة على غزة.. وحظر الملاحة مستمر وفعّال سمات مطار بن غورين أنصار الله الصواريخ
