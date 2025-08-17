  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
١٧‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٥:١٧ م

اطلاق صاروخ يمني يُغلق المجال الجوي الفلسطيني المحتل

اطلاق صاروخ يمني يُغلق المجال الجوي الفلسطيني المحتل

أفادت وسائل إعلام صهيونية بإغلاق المجال الجوي للكيان الصهيوني بالتزامن مع إطلاق صاروخ يمني باتجاه الأراضي المحتلة.

رمز الخبر 1961771

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات