إيران تفوز بميداليتين ذهبيتين في المصارعة اليونانية الدولي برومانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تقام بطولتا أيون كورنيانو وفلاديسلاف سيمون الدوليتان في بوخارست، رومانيا، منذ أمس وتنتهيان في 11 أغسطس.

نتائج ممثلي بلادنا في فئتي وزن 97 و67 كجم هي كما يلي:

في فئة وزن 97 كجم، والتي أقيمت منافساتها بنظام الدوري من دور واحد، تغلب أمير رضا أكبري على أمير رضا موراديان من بلادنا في الجولة الأولى، وفي المباراة التالية، فاز بالميدالية الذهبية على الممثل الروماني. كما فاز موراديان بالميدالية الفضية بفوزه على المصارع الروماني.

كما فاز اليوم المصارع أمير رضا ده بزركي بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 67 كجم والتي أقيمت بمشاركة مصارعين اثنين.

وفيما يلي أسماء ممثلي بلادنا الآخرين في هذه البطولة:

وزن 60 كجم: سجاد عباسبور

وزن 77 كجم: أمير عبدي وأبو الفضل عسكري

وزن 82 كجم: أبو الفضل محمدي

