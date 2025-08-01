الرئيس يهنئ المنتخب الوطني للمصارعة للناشئين على فوزه بالبطولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه أكد بزشكيان في رسالته: "إن الفوز القيّم والواعد الذي حققه منتخبنا للمصارعة للناشئين في بطولة العالم باليونان، أثبت مرة أخرى عزيمة وقدرة أبناء هذه الأرض والمنطقة، وأضاف إلى سجل إنجازات إيران الرياضية المزيد من النجاحات".

وأضاف الرئيس: "هذا الفوز الباهر ثمرة جهود وعزيمة المصارعين والمدربين والأسر الكادحة، الذين شقوا طريق المجد بصبرهم وإيمانهم، وأثبتوا أن اسم إيران سيظل دائمًا متألقًا وقويًا في المحافل العالمية".

في هذه الرسالة، قال بزشكيان : "أهنئ الشعب الإيراني النبيل والأوساط الرياضية في البلاد على هذا النجاح، وأتقدم بالشكر الجزيل لهؤلاء الأبطال الذين رفعوا راية إيران الشامخة بفوزهم بميداليات ملونة، وأتمنى لجميع هؤلاء الأعزاء الفخر والتألق المستمر على الساحة الدولية".

وفاز فريق المصارعة اليونانية الرومانية للناشئين الإيراني ببطولة العالم في اليونان بفوزه بميدالية ذهبية وميدالية فضية وأربع ميداليات برونزية.

/انتهى/