إيران تحرز لقب الوصافة في بطولة المصارعة اليونانية الدولية برومانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اختتم فريق المصارعة اليونانية الرومانية الإيراني مشاركته في مسابقات المصارعة اليونانية الدولية في رومانيا بفوزه بثلاث ميداليات ذهبية، وثلاث فضيات، وميدالية برونزية واحدة، وحصوله على لقب الوصافة.

أقيمت منافسات المصارعة اليونانية الدولية في بوخارست، رومانيا، يومي 8 و9 أغسطس.

وكانت نتائج ممثلي بلادنا في هذه المنافسات كما يلي:

سجاد عباس بور (وزن 60 كجم) (ميدالية ذهبية)

أمير عبدي (وزن 77 كجم) (ميدالية ذهبية)

أمير رضا أكبري (وزن 97 كجم) (ميدالية ذهبية)

أمير رضا ده بزركي (وزن 67 كجم) (ميدالية فضية)

أمير رضا مراديان (وزن 97 كجم) (ميدالية فضية)

أبو الفضل محمدي (وزن 82 كجم) (ميدالية فضية)

أبو الفضل عسكري (وزن 77 كجم) (ميدالية برونزية)

/انتهى/