اتفاقية أرمينيا وأذربيجان في البيت الأبيض تعتبر استعراض سياسي لترامب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حول توقيع اتفاقية في البيت الأبيض بين أرمينيا وأذربيجان، اعتبر محسن باك آيين، السفير الإيراني السابق لدى أذربيجان، هذه الخطوة مجرد استعراض سياسي من إدارة ترامب، مؤكدًا: "هذه الاتفاقية لم تُحدث أي تطورات جديدة".

وفي إشارة إلى حضور رئيسي البلدين في الحفل، قال: "لم تكن هذه سوى فرصة لترامب لإظهار وجهه المُحب للسلام؛ الشخص الذي تلطخت يداه اليوم بدماء الأبرياء في سوريا ولبنان وغزة، ويُعتبر شريكًا في جرائم الكيان الصهيوني".

وأضاف باك آيين: ترامب، الذي فشل في إحلال السلام في أوكرانيا واعتدى على إيران بتحريض من الكيان الصهيوني، كان ينوي تحسين صورته الدولية بعقد هذا الاجتماع، وربما السعي للحصول على جائزة نوبل للسلام.

وأوضح السفير الإيراني السابق لدى أذربيجان: "إن الاتفاقية الموقعة في البيت الأبيض ليست اتفاقية سلام في الواقع، بل هي رسالة نوايا أعلن فيها الجانبان رغبتهما في السلام في القوقاز. تخضع الأحكام الرئيسية لاتفاقية السلام للمراجعة منذ أكثر من عام، ومن المرجح أن تُنجز بحلول عام ٢٠٢٦. هذه الوثيقة الموقعة ليست ملزمة قانونًا، وهي مجرد مسرحية دعائية".

وقال أيضًا: إن تصريحات ترامب بشأن الحفاظ على وحدة أراضي البلدين ليست جديدة، وقد سبق إقرارها وتطبيقها في اتفاقية "تراك" عام 2021 م.

وبخصوص التكهنات حول أنشطة الشركات الأمريكية في منطقة زنغزور، قال باك آيين: إن الشركات الأمريكية تعمل في أذربيجان وأرمينيا منذ سنوات عديدة، ولم يُذكر أي عقد إيجار لمدة 100 عام لمنطقة زنغزور أو وجود محدد لهذه الشركات في هذه المنطقة خلال هذه الزيارة.

وأكد أن هذه الخطوة الأمريكية فاقمت الخلافات بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا، وقال: لطالما كانت أذربيجان وأرمينيا على خلاف مع روسيا، وهذه الزيارة إلى واشنطن تستفز موسكو. لقد هيأ الغرب الأرضية للحرب في أوكرانيا وجر روسيا إلى صراع واسع النطاق.

في إشارة إلى الهجوم على ناقلة نفط أذربيجانية في أوكرانيا، اعتبر باك آيين ذلك علامة على استياء روسيا، وحذر من أنه إذا لم تكن الأطراف يقظة، فقد يلقى القوقاز مصيرًا مماثلًا، وقد تندلع حرب أكبر من كاراباخ في المنطقة.

وفي إشارة إلى أهمية منطقة القوقاز بالنسبة لإيران، قال السفير الإيراني السابق لدى أذربيجان: "من غير الصحيح القول إن إيران ليس لها أنشطة في القوقاز. تقوم إيران وأذربيجان ببناء ممر ارس، وهو مشروع مهم في زيادة خطوط الاتصال والمساهمة في عملية السلام في المنطقة. كما أن التزام الأطراف بالحفاظ على وحدة أراضيها يعود إلى جهود إيران".

واختتم باك آيين حديثه بالتأكيد على ضرورة زيادة أنشطة إيران في المنطقة، وفي الوقت نفسه، يجب توضيح أبعاد هذه الإجراءات الأمريكية حتى لا تروج وسائل الإعلام لصورة ناجحة وتمنع التغيير الجيوسياسي في القوقاز.

