الخارجية الإيرانية تعلق على التطورات الجديدة في منطقة القوقاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أصدرت وزارة الخارجية الايرانية بيانا بشأن التطورات الاخيرة في منطقة القوقاز وقالت: "تتابع الجمهورية الإسلامية الايرانية عن كثب التطورات الراهنة في منطقة جنوب القوقاز، وهي على تواصل مع البلدين الجارين، جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، بشأن هذه التطورات".

وأضافت الخارجية الايرانية: "لا شك أن السلام والاستقرار في منطقة القوقاز يصب في مصلحة جميع دول المنطقة. وترحب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بانتهاء البلدين من صياغة نص اتفاقية السلام، وترى أن هذا التطور خطوة مهمة نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة".

وتابعت: "في الوقت نفسه، تعرب عن قلقها إزاء العواقب السلبية لأي تدخل أجنبي، بأي شكل من الأشكال، وخاصةً بالقرب من الحدود المشتركة، مما يُزعزع الأمن والاستقرار الدائم في المنطقة".

وأكدت وزارة الخارجية: "مع تأكيدها على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية والاقتصادية لضمان حقوقها ومصالحها الوطنية، ترى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن إنشاء طرق الاتصال وفتح شبكات الاتصالات سيخدم استقرار دول المنطقة وأمنها وتنميتها الاقتصادية، عندما يكون ذلك في إطار المصالح المشتركة، ومراعاة السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لدول المنطقة، ودون أي تدخل أجنبي".

وختمت البيان بقولها: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لمواصلة التعاون البنّاء والمفيد للطرفين مع كل من جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، من أجل صون السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة، من خلال التعاون الثنائي والإقليمي، مثل آلية 3+3".

