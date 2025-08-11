مزارعون في فيتنام يخسرون أراضيهم لبناء منتجع غولف تدعمه عائلة ترامب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يقدم منتجع الغولف المزمع بناؤه 3200 دولار فقط ومؤناً من الأرز للمزارعين مقابل مغادرة الأرض التي وفرت لهم سبل العيش لسنوات أو عقود، وفقاً لستة أشخاص مطلعين ووثائق اطلعت عليها وكالة "رويترز".

وبحسب الوكالة، يُعد هذا المشروع أول شراكة لشركة عائلة في فيتنام، التي سرّعت الموافقات في إطار مفاوضاتها على اتفاقية تجارية حاسمة مع واشنطن.

وقال مصدر مطلع على الخطط لـ "رويترز" إن المطورين العقاريين يخفضون الآن توقعات التعويضات من تقدير أولي يتجاوز 500 مليون دولار، من دون الإفصاح عن السبب.

ويدعم الموقع المخصص لملعب الغولف، والذي تبلغ مساحته 990 هكتاراً، حالياً مزارع الفاكهة التي تزرع الموز واللونجان ومحاصيل أخرى.

وبينما يرى البعض في ذلك فرصة سانحة، فإن العديد من المزارعين كبار في السن، ويخشون أن يجدوا صعوبة في إيجاد سبل عيش بديلة في اقتصاد فيتنام النابض بالحياة، الذي تهيمن عليه شريحة كبيرة من الشباب.

/انتهى/