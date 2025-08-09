إطلاق نار في ميدان التايمز بنيويورك يسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص

أفادت وكالة مهر للأنباء، أُصيب ثلاثة أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار في تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية.

أعلنت الشرطة عن اعتقال شخص واحد، وقالت إنه قيد التحقيق حاليًا.

تُظهر مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت أشخاصًا يفرون من موقع إطلاق النار، وشرطة تُحاصر سيارة، وخدمات الطوارئ تُعالج المصابين. ووفقًا للشرطة، نُقل عدة أشخاص إلى المستشفى لإصابات طفيفة.

شهدت مدينة نيويورك انخفاضًا ملحوظًا في عنف الأسلحة النارية هذا العام، وبحلول 3 أغسطس، سجّلت المدينة أدنى عدد من حوادث إطلاق النار منذ عقود، بانخفاض قدره 23% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

/انتهى/