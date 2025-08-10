  1. إيران
اسلامي: الکیان الصهيوني الغاصب لا يتحمل التقدم العلمي لإيران

صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد اسلامي: "العدو الصهيوني لايتحمل التقدم العلمي للجمهورية الاسلامية الايرانية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية: "إن جوهر سيادة إيران يكمن في التقدم العلمي الذي يتجاوز قدرة الأعداء على التحمل. إنهم يريدون السيطرة على إيران، لكن الله تعالى رسم لنا الطريق في القرآن الكريم، وأعداء الله وأعداء الشعب يخشون علمنا وتقدمنا، أيها الإيرانيون".

وأضاف محمد إسلامي: "لطالما سارت إيران على درب العلم والثقافة، وبفضل حكمة الثورة الاسلامية وذكائه، سنجتاز هذه المرحلة بفخر واعتزاز".

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: إن إسرائيل والولايات المتحدة هاجمتا تسعة من مراكزنا التي كانت تحت الإشراف المستمر لوكالة الطاقة الذرية، وهذا انتهاك لجميع القوانين الدولية،

وتابع: لقد اتخذنا دائمًا خطوات على طريق المعرفة وتطوير التقنيات السلمية، واليوم يشهد العالم أجمع السلوك الإجرامي للكيان الصهيوني في مواجهة تطور العلم في إيران.

