 إيران تحتل المركز الثامن عالمياً في علاج الخلايا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال مؤتمر صحفي حول "إنجازات قطاع الصحة والمعدات الطبية"، أشار قانعي إلى أن إيران تسعى لتقليل الاعتماد على الواردات في المجال الصحي، معلنًا عن مشروعين استراتيجيين لإنتاج الأنسولين والبلازما محليًا، لافتًا إلى أن هذين المنتجين يستنزفان أكبر حصة من العملة الصعبة في القطاع الصحي.

وأضاف أن استيراد البلازما يكلف البلاد أكثر من 300 مليون دولار سنويًا، وأن الاكتفاء الذاتي في هذين المنتجين من المتوقع أن يتحقق خلال عامين.

وأكد قانعي أن الاكتفاء الذاتي في مجال التقنيات الحيوية، إلى جانب توفير العملة الصعبة، سيعيد إلى الاقتصاد الوطني الدعم الذي كان يذهب سابقًا إلى المنتجين الأجانب. وأوضح أن إيران تحتل المرتبة الخامسة آسيويًا في مجال الأدوية البيولوجية وتحظى بمكانة لا تنافسها فيها أي دولة في المنطقة، مشيرًا إلى أنه حتى في أشد فترات العقوبات، لم يسجل نقص في أي دواء بيولوجي محلي.

وفي جانب الأمن الغذائي، كشف قانعي عن مشروع لتحسين سلالة الدواجن الإيرانية "آريان" بهدف تقليل الاعتماد على استيرادها، كما تحدث عن خطط للاستفادة من التقنيات الحديثة في قطاع الثروة السمكية لمواجهة آثار التغير المناخي.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الهدف هو أن تكون إيران ضمن الدول الخمس الأوائل عالميًا في مجال العلاج بالخلايا، ما سيغني المرضى عن السفر إلى الخارج للعلاج.

وشدد في ختام كلمته على أن التنمية الحقيقية للتكنولوجيا لن تتحقق إلا من خلال تقوية جميع عناصرها في وقت واحد، من البنية التحتية والتشريعات إلى الاستثمار الموجه والتنسيق التنفيذي، محذرًا من أن الاكتفاء بالنظر إلى جانب واحد سيجعل الخطط مجرد شعارات.

/انتهى/