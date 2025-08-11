  1. الدولية
أسعار النفط تواصل الانخفاض على خلفية زيادة الرسوم الجمركية الأميركية

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها التي تجاوزت 4% الأسبوع الماضي على خلفية زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على شركائها التجاريين وزيادة إنتاج أوبك وتوقعات باقتراب الولايات المتحدة وروسيا من اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتاً، بما يعادل 0.78% إلى 66.07 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتاً إلى 63.30 دولاراً.

وزادت التوقعات باحتمال إنهاء العقوبات التي حدَّت من إمدادات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 آب/أغسطس في ألاسكا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وجاء ذلك في الوقت الذي تصعّد الولايات المتحدة ضغوطها على روسيا، ما زاد احتمال تشديد العقوبات على موسكو أيضاً في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سلام.

وحدّد ترامب يوم الجمعة الماضي موعداً نهائياً لروسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا، وإلا ستواجه الدول التي تشتري نفطها عقوبات ثانوية. وفي الوقت نفسه، فإنه يضغط على الهند لخفض مشترياتها من النفط الروسي.

