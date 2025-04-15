ارتفاع إنتاج النفط الإيراني بمقدار 12 ألف برميل یومیا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن تقرير أوبك لشهر أبريل أظهر أن إنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء الـ12 في المنظمة بلغ 26.776 مليون برميل يوميا في مارس، بانخفاض 78 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر فبراير.

وفي الوقت نفسه، ارتفع إنتاج إيران من النفط أيضاً بمقدار 12 ألف برميل يومياً إلى 3.335 مليون برميل يومياً، لتحافظ بذلك على مكانتها ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية والعراق.

ويبلغ متوسط إنتاج إيران من النفط في عام 2024 نحو 3 ملايين و257 ألف برميل يوميا، وفي عام 2023 نحو 2 مليون و884 ألف برميل يوميا. السعودية بإنتاج يومي 8 ملايين 964 ألف برميل، والعراق بإنتاج يومي 3 ملايين 981 ألف برميل، وإيران بإنتاج يومي 3 ملايين 335 ألف برميل، هم أكبر ثلاثة منتجين في أوبك في مارس 2025.

كما أنتج أعضاء أوبك+ 14 مليون 244 ألف برميل يوميا في مارس/آذار، بزيادة 41 ألف برميل مقارنة بإنتاج 14 مليون 203 ألف برميل في فبراير/شباط.

وفي المجمل، بلغ إنتاج النفط الخام من قبل الدول الأعضاء في أوبك وحلفائها 41.2 مليون برميل في مارس/آذار، بانخفاض 37 ألف برميل عن فبراير/شباط (41.57 مليون برميل).

وبحسب أحدث تقرير شهري لمنظمة أوبك، انخفض سعر النفط الخام الإيراني الثقيل بمقدار 2.65 دولار، أو 3.4 بالمئة، في مارس/آذار مقارنة بشهر فبراير/شباط. سجل سعر النفط الخام الإيراني الثقيل 74.76 دولار للبرميل في مارس/آذار 2025، مقارنة بـ 77.41 دولار للبرميل في فبراير/شباط. بلغ متوسط سعر النفط الخام الإيراني الثقيل في عام 2024 نحو 80.24 دولاراً.

كما وصل سعر سلة نفط أوبك إلى 74 دولارًا للبرميل في مارس، وهو أقل بمقدار 2.81 دولارًا (3.7٪) عن فبراير 2025. ووفقًا لأحدث تقرير شهري لأمانة أوبك (مارس)، فإن الطلب العالمي على النفط الخام لعام 2025 سيرتفع بمقدار 1.45 مليون برميل يوميًا. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب العالمي على النفط بحلول عام 2025 نحو 105.2 مليون برميل.

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