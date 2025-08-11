شركاء الدم، خمس دول إسلامية شريكة اقتصاديا مع قتلة شعب غزة

وكالة مهر للأنباء، قسم الشؤون الدولية: إن استمرار إبادة الفلسطينيين في غزة بلا هوادة، والعمليات العسكرية المتهورة ضد قوى المقاومة في اليمن ولبنان وسوريا، والعدوان المباشر على الأراضي الإيرانية، قد خلق وضعًا كشف، ربما أكثر من أي وقت مضى منذ عام ١٩٤٨، عن الطبيعة الوحشية والتوسعية للكيان الصهيوني. ومع ذلك، تواصل بعض حكومات الدول الإسلامية التعامل التجاري على نطاق واسع مع هذا الكيان الغاصب، بأفكار مثل إمكانية خلق الترابط وتحديد المصالح المشتركة مع هذه العصابة الإجرامية. إذا وضعنا الدول الإسلامية المشاركة في التبادل التجاري مع الكيان على جدول، فإن تركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وجمهورية أذربيجان وماليزيا في المقدمة.

وفقًا لإحصاءات المرجع الاقتصادي (OEC)، في عام 2023، حققت تركيا أعلى حجم تجارة بين الدول الإسلامية مع إسرائيل، بقيمة 6.6 مليار دولار، منها 5.3 مليار دولار صادرات أنقرة و1.3 مليار دولار واردات من الأراضي المحتلة. وقد شهد هذا الرقم الضخم انخفاضًا نسبيًا في العام التالي، مع الخطاب السياسي المكثف لأردوغان والمسؤولين الأتراك في تعليق التجارة تمامًا مع إسرائيل. ووفقًا لإحصاءات Trading Economics، في عام 2024، لا يزال إجمالي تجارة تركيا مع كيان الاحتلال يشمل أكثر من 2.6 مليار دولار، والتي نُفذت عبر دولة ثالثة أو مع إدراج فلسطين كوجهة. ورغم هذا الانخفاض، لا تزال تركيا تتربع على قمة الدول التي تتعامل مع النظام بفارق كبير.

تليها الإمارات العربية المتحدة، التي تجاوز حجم تجارتها مع الكيان الصهيوني، وفقًا لإحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي، 1.97 مليار دولار أمريكي في عام 2023. بلغت صادرات الإمارات إلى الكيان 1.4 مليار دولار أمريكي، ووارداتها منه 575 مليون دولار أمريكي. في العام التالي، ومع بدء الإبادة الجماعية الصهيونية الدموية في غزة، شهدت تجارة الإمارات مع النظام زيادة بنسبة 11% وتوسعًا ملحوظًا! يُذكر أن الإمارات العربية المتحدة من الدول التي تلعب دورًا محوريًا في الخطة الأمريكية لإدارة مستقبل غزة.

مصر هي الدولة الثالثة في هذا الجدول، إذ تجاوز حجم تجارتها مع إسرائيل 1.9 مليار دولار أمريكي عام 2023، وفقًا لإحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي، منها 1.7 مليار دولار أمريكي صادرات الكيان الصهيوني إلى مصر، و200 مليون دولار فقط صادرات مصرية إلى الكيان . وقد تضاعف حجم الصادرات المصرية إلى إسرائيل في العام التالي!

تحتل جمهورية أذربيجان المرتبة الرابعة في هذا الجدول. تجاوزت قيمة تجارة باكو، أحد أهم حلفاء تل أبيب الاقتصاديين والعسكريين، مع الكيان الغاصب 1.55 مليار دولار في عام 2023. ووفقًا لإحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي، تبلغ قيمة الصادرات الأذربيجانية من هذا المبلغ 1.4 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الصادرات الإسرائيلية 150 مليون دولار. وبالطبع، وبالنظر إلى العلاقات الأمنية والعسكرية بين الدولتين، من المرجح أن يكون حجم تجارتهما الثنائية أعلى من ذلك؛ لأن إسرائيل هي المورد الرئيسي للأسلحة لجمهورية أذربيجان، وباكو هي المورد الرئيسي للنفط للعصابة الصهيونية الإجرامية، والذي يُحوّل إلى وقود للطائرات المقاتلة في مصافي الكيان ، ويُمكّن من قصف الأبرياء في غزة ولبنان واليمن وإيران. بالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من 98% من صادرات باكو إلى إسرائيل، والبالغة 1.4 مليار دولار، كانت نفطًا خامًا. يُعدّ نفط باكو الخام أحد الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني لمواصلة العمليات العسكرية ضد الأبرياء في الدول الإسلامية، بل وحتى توفير الطاقة داخل الأراضي المحتلة.

من أبرز ما في هذه القائمة الدولة الخامسة. ماليزيا، وهي دولة، على عكس الدول الأربع المذكورة، لا تعترف بالكيان الصهيوني وتحظر قانونيًا تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بلغ حجم تجارتها مع الكيان الصهيوني حوالي 377 مليون دولار في عام 2023، وهو رقم أقل مقارنةً بالدول الأربع المذكورة أعلاه، ولكن نظرًا لموقفها الرافض للاعتراف بإسرائيل، فإن هذا الحجم من التجارة جدير بالتأمل. من هذا الرقم، بلغت قيمة الصادرات الماليزية إلى إسرائيل 352 مليون دولار، وبلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى ماليزيا 25 مليون دولار. وفي العام التالي، ارتفع هذا الرقم بشكل ملحوظ ليصل إلى 458 مليون دولار.

بالطبع، لا تنتهي قائمة الدول الإسلامية التي تتاجر حكوماتها وتتبادل السلع مع الكيان الصهيوني عند هذا الحد، بل تتصدرها الدول الخمس المذكورة؛ تصدر مخزي ينبغي أن يكون وصمة عارٍ عليها. إن الزيادة الملحوظة في حجم التجارة بين العديد من هذه الدول وإسرائيل، في ذروة الجرائم الصهيونية ضد أطفال غزة الأبرياء، واستمرار تزويد الطائرات الحربية التي تُقلع لقتل الأبرياء من الأرض بالوقود، تُمثل عارًا أكبر للدول التي تشارك حكوماتها في هذه التجارة المربحة والدموية، والتي جعلت هذه الجرائم ممكنةً بصمتها.

