تصدير واسع النطاق للمنتجات الغذائية والزراعية من "المطبعين" إلى الكيان الصهيوني!

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة المسيرة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الدول العربية المطبعة صدّرت منتجات بقيمة 116.4 مليون دولار إلى الكيان الصهيوني، منها 8.16 مليون دولار مواد غذائية.

وأعلنت المصادر الإسرائيلية أن مصر تتصدر قائمة الدول العربية المصدرة للمواد الغذائية إلى الكيان بقيمة 3.8 مليون دولار.

وأفادت هذه المصادر أن المغرب صدّرت منتجات بقيمة 2.5 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.04 مليون دولار، والأردن بقيمة 672 ألف دولار، والبحرين بقيمة 47 ألف دولار.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأردن صدّرت 791 طنًا من المنتجات الزراعية إلى إسرائيل بين شهري يونيو ويوليو، منها 695 طنًا من الطماطم و96.5 طنًا من الفلفل، رغم إعلان الأردن رسميًا وقف التصدير في أغسطس 2024.

وأشارت هذه المصادر إلى معاناة أكثر من مليوني ومئة ألف فلسطيني في غزة جراء مجاعة ناجمة عن حصار تل أبيب وتفاقم سوء التغذية والجوع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المساعدات الخفية من الدول المتورطة تأتي في الوقت الذي تتحدث فيه عن دعمها للشعب الفلسطيني في وسائل الإعلام.

/انتهى/