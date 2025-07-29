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٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٩:١٨ ص

وزير خارجية باكستان: ليس لدينا أي خطط للاعتراف بإسرائيل

وزير خارجية باكستان: ليس لدينا أي خطط للاعتراف بإسرائيل

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، التزام بلاده بدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومعارضة الاحتلال من قبل الكيان الصهيوني غير الشرعي، وقال إن إسلام آباد ليس لديها أي خطط للاعتراف بإسرائيل.

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال "محمد اسحق دار" في مؤتمر صحفي بنيويورك عقب المؤتمر الدولي حول فلسطين في الأمم المتحدة إن سياستنا تجاه فلسطين واضحة، فنحن نعارض الاحتلال الإسرائيلي وندعم قيام دولة فلسطينية مستقلة.

ودعا أيضا إلى منح دولة فلسطين العضوية الدائمة في الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بخطة المصالحة التي تقودها الولايات المتحدة مع الكيان الصهيوني، أوضح وزير الخارجية الباكستاني أيضا أن إسلام آباد ليس لديها أي خطط للاعتراف بإسرائيل.

وكان قد تحدث في المؤتمر الدولي حول فلسطين بمقر الأمم المتحدة، مؤكدا أن احتلال الأراضي الفلسطينية يجب أن ينتهي، قائلا: "الآن هو الوقت المناسب لتحقيق الحرية، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

/انتهى/

رمز الخبر 1961047
یاسر المصری

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