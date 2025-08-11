الأعرجي خلال لقائه لاريجاني: الحكومة تمنع أي خرق هدفه التجاوز على دول الجوار

أفادت وكالة مهر للأنباء قال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل، اليوم الاثنين، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي لاريجاني والوفد المرافق له".

ورحب الأعرجي بلاريجاني والوفد المرافق له، حيث جرى بحث تعزيز العلاقات التأريخية بين البلدين والشعبين الجارين وسبل تطويرها الى آفاق أبعد ومجالات أوسع.

وثمن لاريجاني "الدور الكبير للشعب العراقي بما يقدمه من خدمة لزوار الإمام الحسين (عليه السلام)"، واصفاً "الشعب العراقي بالشجاع والكريم".

وأكد أن "طريق كربلاء المقدسة يشهد اليوم على كرم العراقيين".

وشهد اللقاء أيضاً، بحث تنفيذ الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين، كما ناقشا الوضع الأمني في المنطقة وما يحصل من جرائم تجويع وقتل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددين "على أهمية تحرك المجتمع الدولي، لإيقاف هذه الجرائم".

وأكد الأعرجي أن "الحكومة العراقية تعمل وبشكل جاد لمنع أي خرق أمني هدفه التجاوز على أي من دول الجوار".

من جانبه أشاد لاريجاني، "بالحكومة العراقية وسياستها الخارجية المتزنة وما ترتب من ذلك على أمن واستقرار العراق والمنطقة".

