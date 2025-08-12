الإيرانيون المقيمون في الولايات المتحدة يُشاركون في مراسم ترحيل الفنان محمود فرشجيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مراسم تكريم الفنان الراحل أُقيمت في مركز "النور والمعرفة" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، والذي كان فرشجيان أحد مؤسسيه وداعميه، بحضور عائلة الفنان وطلابه ومحبيه.

وحضر أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مجموعة من الدبلوماسيين الإيرانيين، المراسم مع عائلاتهم، وأشادوا بذكرى مؤلف الأعمال الخالدة "ضامن الغزال"، و"عصر عاشوراء".

وأقيمت هذه المراسم في أجواء روحانية بحضور جمع من المهتمين بالأستاذ فرشجيان، بالإضافة إلى تلاوة آيات من القرآن الكريم، كرّم بعض الحضور الأستاذ فرشجيان من خلال التعبير عن فضائله الأخلاقية وفنونه، وتبادلوا ذكرياتهم معه.

