١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٦:٠٠ م

وزير الثقافة: الأستاذ فرشجيان كان سفيرا للثقافة والفن الإيراني والاسلامي إلى العالم

اعتبر وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، عباس صالحي فن الفنان الراحل محمود فرشجيان انعكاسا للهوية الإيرانية والإسلامية.

قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، اليوم الاثنين، خلال لقاء مع فنانين في أصفهان وعائلة الفنان الراحل محمود فرشجيان: "كان الأستاذ فرشجيان فنانا مميزا وفريداً من نوعه وذو مثابرة نموذجية كرس حياته الفنية لخلق أعمال فنية خالدة".

وأضاف: "إن دور الأستاذ فرشجيان في الهوية الإيرانية لا يزال باقيا، وكان سفيرا للثقافة والفن الإيراني إلى العالم".

یذکر بأن الفنان الرسام الايراني الكبير محمود فرشجيان، توفي یوم السبت الموافق 9 أغسطس/آب عن عمر يناهز 95 عاما.

وُلد الفنان الرسام محمود فرشجيان، في 24 يناير 1930 في مدينة اصفهان(وسط ايران) ويُعرف بأنه أحد أكثر الرسامين الإيرانيين تأثيرًا وإبداعًا في القرن الماضي.

إن العمل الأكثر شهرة وخلودة للمعلم فرشجيان والذي لا يزال محفوظًا حتى الآن هو لوحة "مساء عاشوراء" . اللوحة تجسد مشهدًا من يوم عاشوراء في كربلاء، وتحديدًا بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وتصور عودة حصان الإمام(ع) إلى خيام أهله بعد المعركة، مع التركيز على مشاعر الحزن والأسى لدى النساء.

