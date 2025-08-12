بدء تشغيل محطات الطاقة الشمسية بقدرة 425 ميجاوات في 4 محافظات

أفادت وكالة مهر للأنباء، أصدر مسعود بزشكيان أمرًا بتشغيل 130 ميغاواط من محطات الطاقة الشمسية الجديدة في البلاد صباح الثلاثاء خلال حفل أقيم عبر الفيديو. وتشمل هذه السعة 20 ميغاواط في محافظة خراسان رضوي، و50 ميغاواط في محافظة مركزي، و60 ميغاواط في محافظة بوشهر.

كما بدأ تنفيذ بناء محطات الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط في محافظة بوشهر، و95 ميغاواط في محافظة طهران، بأمر من الرئيس.

وفي هذا الحفل، أشاد الرئيس بجهود المسؤولين والجهات المعنية، وخاصة في وزارة الطاقة، وأعرب عن ارتياحه للإرادة التي تشكلت في البلاد لتطوير الطاقات النظيفة والمتجددة، مشيرًا إلى أهمية هذا النهج في الحد من اختلال توازن الطاقة، وشدد على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع قيد الإنشاء وبذل جهود إضافية لحل مشاكل المواطنين في هذا المجال.

وفقًا لوزير الطاقة، منذ بداية الحكومة الرابعة عشرة، تم تشغيل 117 مشروعًا في قطاع المياه والكهرباء في البلاد، بالاعتماد على القدرات الفنية والتخصصية للمهندسين المحليين، وسيتم تشغيل 21 مشروعًا آخر، بما في ذلك محطات الطاقة المتجددة والحرارية، بحلول نهاية سبتمبر من هذا العام.

كما هو موضح، ووفقًا للخطط الموضوعة، بحلول نهاية هذا العام، وفي إطار حملة "إيران آباد"، سيتم افتتاح وتشغيل 389 مشروعًا في قطاع المياه والكهرباء بائتمان يزيد عن 308 تريليونات تومان خلال الحكومة الرابعة عشرة.

