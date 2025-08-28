تحطم الرقم القیاسی لإنتاج الطاقة الشمسية فی ایران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مسؤول في قطاع إنتاج الطاقة في البلاد اليوم عن تشغيل 150 ميغاواط من محطات الطاقة الشمسية في محافظات طهران، ويزد، والبرز، وسمنان، ومركزي، وقزوين، وسيستان وبلوشستان، وأصفهان، في 24 موقعًا للإنشاءات، باستثمارات خاصة ووطنية.

وأضاف: "تم تسجيل الرقم القياسي للإنتاج الفوري لمحطات الطاقة الشمسية، والذي بلغ 800 ميغاواط، وهو رقم لم نحققه من قبل".

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية لمحطات الطاقة المتجددة في إيران تبلغ حاليًا حوالي 2100 ميغاواط.

وأكد المسؤول أنه وفقًا للخطة، ستصل حصة الطاقة المتجددة في محفظة الطاقة في البلاد إلى حوالي 7% بحلول نهاية هذا العام.

/انتهى/