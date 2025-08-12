تفاصيل اجتماع لجنة الأمن القومي: التغييرات الجيوسياسية تتعارض مع الأمن الإقليمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شرح إبراهيم عزيزي في اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي قضية ممر زنغزور والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها جمهورية أذربيجان وأرمينيا والولايات المتحدة، بحضور الجهات المعنية وقادة ومسؤولي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".

وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: "لقد حلل المجلس التشريعي هذه القضية ودرسها من جميع جوانبها، وسيتخذ القرارات المناسبة، مستفيدًا من جميع وجهات النظر والأفكار والتوجهات وخلفيات هذه القضية".

ونوه: "لقد طُرحت آراء إيجابية للغاية في هذا الاجتماع، لذا فإننا نتابع هذه القضية من جميع الجوانب والأبعاد، ولن نسمح لدول من خارج المنطقة بتقويض الجغرافيا السياسية للمنطقة".

وتابع القول: "لقد أكدنا منذ فترة طويلة على أهمية أي تغييرات جيوسياسية في المنطقة للجمهورية الإسلامية؛ ونعتبر هذا الإجراء مخالفًا للأمن الإقليمي لأنه لا يصب في مصلحة دول المنطقة".

وفي هذا الصدد، أوضح عزيزي: "نعتبر هذا الإجراء مصحوبًا بالخداع والمكر من قبل الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة. لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أن التدخل في الشؤون الإقليمية ليس هو التصرف الصحيح، وأكدنا مرارًا وتكرارًا لدول المنطقة على تجنب التعاون مع الدول التي لا تسعى إلى السلام والهدوء في المنطقة".

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: "على أي حال، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع هذه القضية برؤية شاملة واستراتيجية". وبناءً على ذلك، تقرر في اجتماع الأمس أن تقوم وزارة الخارجية بدبلوماسية نشطة وتتخذ إجراءاتها الفورية، كما يقع على عاتق الحكومة واجباتٌ لتنفيذها.

وأضاف: "يتخذ البرلمان إجراءاتٍ وقائية، لذا نعد الشعب بمتابعة هذه القضية بما يتناسب مع المصالح الوطنية والأمنية، وخاصةً التفاعل الإقليمي، وسنُطلع الشعب الإيراني على نتائجها".

وقال: "كما تقرر في هذا الاجتماع عقد لقاء مع المسؤولين الأرمن. وفي غضون ذلك، من المرجح أن يكون لبعض أعضاء البرلمان حضورٌ ميدانيٌّ في بعض النقاط الحدودية الأسبوع المقبل".

/انتهى/