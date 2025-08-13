موسوي: يجب مراجعة اتفاقية أرمينيا وأذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد عباس موسوي، مساعد شؤون المراسم في مكتب رئيس الجمهورية والسفير الإيراني السابق لدى جمهورية أذربيجان، في مقابلة مع وكالة مهر بشأن "ممر زنكزور" في أرمينيا: "إيران لاتريد تدمير اللعبة ولا تعارض فتح طرق الاتصال، لكن لا ينبغي لبلادنا، ولن تسمح، لدول المنطقة بتحديد مصالحها بما يتعارض مع مصالح إيران".

في إشارة إلى الاتفاق بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا بعد حرب كاراباخ عام ٢٠٢٠، أضاف موسوي: "كان هناك نقاش سابق حول هذا الأمر، وعلى أي حال، فإن الاتفاق الذي توصلت إليه أرمينيا وروسيا وأذربيجان بعد حرب كاراباخ الثانية يقضي بفتح الطريق، وكان اسمه أيضًا فتح طرق الاتصال، لذا لم تكن هذه المسألة مشكلة بالنسبة لهم، وكان يجب فتحه. ومع ذلك، فإن ما كانت جمهورية أذربيجان تسعى إليه هو أن يكون الطريق مفتوحًا دون سيطرة ودون ممارسة السيادة الأرمينية، وهو أمر غير مقبول بطبيعة الحال لدى يريفان ودول المنطقة، وتحديدًا إيران وروسيا".

وتابع: حتى أن جمهورية أذربيجان هددت في هذا الصدد بأنه إذا لم يُسمح لنا بامتلاك مثل هذا الطريق بالخصائص التي أرادوها، فسنستولي عليه بالقوة ونحتله عسكريًا. في ذلك الوقت، شعرنا في طهران أن مواقف جمهورية أذربيجان من الاحتلال بالقوة مجرد خدعة، وكان هناك تحليل في بلادنا أيضًا مفاده أنه لن يُفتح بهجوم عسكري، بل بالمفاوضات واتفاق الطرفين.

اتفاقية تحترم وحدة أراضي أرمينيا مقبولة

وفي إشارة إلى طبيعة الاتفاقية المناسبة والمقبولة، أكد السفير الإيراني السابق لدى جمهورية أذربيجان: "يكون الاتفاق بين الطرفين مقبولًا لنا ولغيرنا من الجيران عندما يمر طريق العبور هذا عبر أراضٍ تمارس فيها السيادة الأرمينية وتُحترم فيها وحدة أراضي يريفان، لأنه إذا كان الأمر خلاف ذلك، فمن الطبيعي معارضته".

ردًا على سؤال آخر من مراسل "مهر" حول ما إذا كان بإمكاننا الاستمرار في استخدام مقاطعة سيونيك في أرمينيا كطريق عبور لبلادنا إلى الشمال، قال موسوي: نعم، هذه... لن تمنعها الاتفاقيات، ويمكن لإيران الاستمرار في الاستفادة من طريق العبور الأرمني. النقطة الأساسية هنا هي أن معبر سيونيك لا يُفتح بالقوة حاليًا، بل بالاتفاق. ومع ذلك، تكمن المشكلة في أن الحكومة الأرمنية، للأسف، ترغب في تأجير هذا الطريق لشركة أمريكية، وهذا سيخلق مشكلة بالتأكيد وسيؤدي إلى انسداد. لذلك، لو قامت بذلك شركة أرمنية أو ائتلاف يضم، على سبيل المثال، دولًا من المنطقة فقط، لكان ذلك مقبولًا إلى حد ما، ولن تُقوّض سيادة أرمينيا".

ورقة إيران هي متابعة القضية من خلال آلية 3+3

ردًا على سؤال آخر حول ورقة إيران الرئيسية لمواجهة هذه الخطة، قال موسوي: ورقة إيران الرئيسية هي إعادة النظر في القضية مع دول المنطقة. لدينا منصة تُسمى منصة 3+3، والتي تضم دول القوقاز الثلاث، وهي أذربيجان وأرمينيا وجورجيا، إلى جانب الدول الثلاث الكبرى المجاورة للقوقاز، وهي إيران وروسيا وتركيا. وفي هذا الصدد، بدأنا... لقد اتخذنا سلسلة من الإجراءات مع هذه الدول، وعقدنا اجتماعات معها على مختلف المستويات، والتي يجب تعزيزها ومناقشة القضايا الإقليمية، بما في ذلك هذا المسار، هناك.

ردًا على سؤال آخر من مراسل مهر حول إمكانية مراجعة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أذربيجان وأرمينيا في الولايات المتحدة، أكد: يجب إجراء هذه المراجعة، وعلى أي حال، لا ينبغي لهم الاعتقاد بأن كل شيء قد انتهى الآن. بالإضافة إلى ذلك، لدينا بالفعل طريق بديل، حيث ترتبط أذربيجان ونخجوان ببعضهما البعض عبر الأراضي الإيرانية منذ 35 عامًا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية هي التي منحتهما إمكانية وجود هذا الطريق العابر. لذلك، يمكن تعزيز هذا الطريق وتوسيعه وتنويعه، بما في ذلك إضافة طريق ليلي واستبداله. يمكن اعتبار هذا خيارًا أفضل وأكثر احتمالًا لاستخدام طريق العبور البديل إلى إيران.

