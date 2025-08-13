بريطانيا تحضر حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت صحيفة "الغارديان" عن رئيس الوزراء قوله: "نحن مستعدون لزيادة الضغط على روسيا في حال الضرورة، وخصوصا في المجال الاقتصادي، من خلال العقوبات وإجراءات أوسع".

وأكد كذلك أن "تحالف الراغبين" الخاص بدعم أوكرانيا على استعداد لتنفيذ الخطة لنشر عسكرييه على أراضي أوكرانيا في حال وقف إطلاق النار هناك.

وجاء ذلك في أعقاب اتصال ستارمر مع زعماء أوروبا والولايات المتحدة لبحث الوضع في أوكرانيا عشية لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يعقد في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم 15 أغسطس".

