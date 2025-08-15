  1. إيران
  2. السياسة
١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٨:٥٥ ص

نائب وزير الخارجية الإيراني يناقش مع نظيره التركي اخر التطورات العلاقات الثنائية والدولية

نائب وزير الخارجية الإيراني يناقش مع نظيره التركي اخر التطورات العلاقات الثنائية والدولية

التقى سعيد خطيب زاده، نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع نظيره التركي نوح يلماز في أنقرة يوم الخميس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد الجانبان خلال هذا اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية، واستعرضا آخر التطورات في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والعالم الإسلامي.

وفي إشارة إلى الأزمة الإنسانية في غزة واستمرار عدوان الكيان الصهيوني، أكد الجانبان على ضرورة تقديم المساعدة والدعم الفوري للشعب الفلسطيني المظلوم، وخاصة في قطاع غزة، وتعزيز الجهود الدولية لوقف الهجمات ورفع الحصار عن هذه المنطقة.

وفي هذا اللقاء، شكر خطيب زاده، الحكومة والشعب التركيين على موقفهما الرافض لعدوان الكيان الصهيوني على الجمهورية الاسلامية.

وبدوره أشار نائب الخارجية التركي نوح يلماز إلى اهتمام أنقرة بتعميق العلاقات مع طهران، معلناً استعداد تركيا لتطوير التعاملات في مختلف المجالات والتعاون في دعم الشعب الفلسطيني.

/انتهى/

رمز الخبر 1961694

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات