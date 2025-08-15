خطيب زاده: إيران مستعدة للدفاع عن حقوقها النووية السلمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال خطيب زاده، الذي يزور تركيا حالياً، في حديثه مع وسيلة إعلام تركية حول الحوار مع أوروبا: لقد قررنا الاستمرار في ذلك، وسنفعل. لكن يجب أن نكون حذرين ويقظين لضمان عدم استغلال هذا الأمر من قبل أي طرف أو استخدامه كأداة في صندوق أدوات سياسته الخارجية.

وفي مقابلة مع قناة "آ خبر" التركية، ورداً على سؤال حول ما إذا كان قد جرى التخطيط لجولة جديدة من المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث ـ ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ـ التي اجتمعت للمرة الثانية مؤخراً في إسطنبول، أوضح خطيب زاده: بالطبع، لقد قررنا المضي قدماً. وكما تعلمون، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) تعرضت لضغوط منذ سنوات عقب انسحاب الولايات المتحدة منها. وكما تعلمون أيضاً، فقد التزمت إيران عاماً كاملاً بسياسة الصبر الاستراتيجي، مقابل ما وعد الأوروبيون بتقديمه من تعويضات في حال عدم انسحاب إيران من الاتفاق.

كما ذكرتُ، إن قرارنا بعقد الجولة من المحادثات في تركيا يُظهر مدى ثقتنا في تركيا، وفي الدولة الصديقة وحكومتها، لتنظيم واستضافة هذه المحادثات المهمة. ونعتقد أننا نستطيع الاعتماد على تركيا لاستضافة مثل هذه الاجتماعات المهمة إذا لزم الأمر في المستقبل.

وقال شنّت إسرائيل هجومًا على بلدنا. تعرّض بلدي للهجوم، ولكن ليس من قِبل إسرائيل وحدها. لقد كان هجومًا وعدوانًا منسقًا للغاية من قِبل الإسرائيليين والأمريكيين. في الواقع، عندما بدأت إسرائيل عملية الاغتيال في إيران، كنا في خضمّ مفاوضات، واغتالت قادتنا الذين كانوا خارج أوقات عملهم، في منتصف الليل، مع عائلاتهم. حتى أنهم استهدفوا الجيران والأماكن التي يعيش فيها هؤلاء القادة.

إذن، لم يكن هدفهم الحقيقي المنشآت النووية التي ذكرتها فحسب؛ بل أرادوا أيضًا اغتيال كبار قادتنا. وبالطبع، يُعدّ مهاجمة المنشآت النووية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وربما أسوأ انتهاك له، لأن جميع منشآتنا النووية كانت خاضعة لضمانات الأمم المتحدة ومراقبة مستمرة من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جميعها كانت منشآت مُعلنة ومُثبتة. تم تركيب الأجهزة هناك وكانت تعمل بالفعل.

لذا، فإن ما فعله الأمريكيون والإسرائيليون يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويجب أن تُقيّمه الجهات الدولية المسؤولة.

ستتابع إيران هذه القضية بالتأكيد. لكن المهم هو أن إيران مستعدة للدفاع عن حقوقها النووية السلمية. لقد خصصت إيران جزءًا كبيرًا من مواردها وطاقتها لهذا البرنامج السلمي، ولا يمكنها حرمانها منه.

/انتهى/