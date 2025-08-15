نائب وزير الخارجية الايراني يلتقي أمين مجلس الأمن القومي التركي في انقرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجتمع نائب وزير الخارجية ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، الذي يزور أنقرة، بأمين مجلس الأمن القومي التركي، أوكاي مميش.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات الإقليمية، بما في ذلك الإبادة الجماعية في غزة والسياسات التوسعية للكيان الصهيوني البغيض، مؤكدين على ضرورة التضامن ووحدة العالم الإسلامي، وكذلك استمرار المشاورات بين إيران وتركيا للتغلب على التحديات المشتركة في البيئة المحيطة.

وأعرب خطيب زاده عن شكره لمواقف مسؤولي وشعب تركيا في التضامن والتعاطف مع الشعب الإيراني خلال عدوان الكيان الصهيوني على ايران، موضحا ان المؤامرة التي تحيكها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لتوسيع هيمنتهما في منطقة غرب آسيا.

وأشار الجانبان إلى الأزمة الإنسانية في غزة واستمرار اعتداءات الكيان الصهيوني، مؤكدين ضرورة تقديم الدعم والمساعدة العاجلة للشعب الفلسطيني المظلوم، وخاصة في قطاع غزة، وتعزيز الجهود الدولية لوقف الهجمات ورفع الحصار عن هذه المنطقة.

