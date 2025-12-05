إيران في أسبوع مضى؛ أهم التطورات الداخلية والخارجية

وكالة مهر للأنباء: شهد الأسبوع الماضي أحداثًا سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية في إيران؛ أحداثٌ وقع كلٌ منها في منطقة مختلفة من البلاد، لكنها مجتمعةً تُقدم صورةً واضحةً عن وضع إيران على الصعيد الداخلي وتفاعلاتها الخارجية. يهدف هذا التقرير الأسبوعي إلى تلخيص أهم التطورات ومحاولة استعراض الاتجاهات التي أثرت على صنع السياسات والاقتصاد والثقافة والمكانة الإقليمية لإيران، وذلك بأسلوب موجز ومفهوم ودقيق. ما تقرأونه هنا هو ملخصٌ لأبرز الأحداث في إيران خلال الأسبوع الماضي.

مناورات بحرية للحرس الثوري الإيراني في الخليج الفارسي

بدأت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني يوم الخميس مناورات "القوة" التي تستمر يومين في الخليج الفارسي.

ووفقًا لمسؤولي الحرس الثوري الإيراني، تُظهر هذه المناورات شجاعة القوات البحرية الإيرانية وجاهزيتها الدفاعية، وتُمثل انعكاسًا للجهود المستمرة لتعزيز الردع والقدرة العملياتية في الخليج الفارسي.

مناورة عسكرية للحرس الثوري الإيراني في أذربيجان الغربية

بدأ الحرس الثوري الإيراني يوم الخميس مناورة عسكرية جديدة في محافظة أذربيجان الغربية. وتهدف هذه المناورة، التي يُقال إنها تهدف إلى تحسين جاهزية قوات الباسيج في المحافظة.

أُجريت مناورة "سهند 2025" في إيران

استضاف الحرس الثوري الإيراني مناورة "سهند 2025" المشتركة لمكافحة الإرهاب مع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون في محافظة أذربيجان الشرقية هذا الأسبوع.

وأعلن نائب رئيس العمليات في الحرس الثوري الإيراني أن أكثر من 10 دول شاركت في المناورة المشتركة.

رسالة مشتركة من إيران وروسيا والصين إلى الأمين العام للأمم المتحدة

في رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكد سفراء إيران وروسيا والصين أن جميع أحكام القرار 2231 قد انتهت في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

استئناف قطار الشحن بين باكستان وإيران وتركيا

أعلن وزير السكك الحديدية الباكستاني أن قطار الشحن التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO)، الذي يربط إسلام آباد بطهران وإسطنبول، سيستأنف رحلاته اعتبارًا من 31 ديسمبر/كانون الأول.

وأكد اهتمام إسلام آباد بتوسيع التعاون الإقليمي في مجال النقل مع إيران.

شيراز تستضيف مهرجان فجر السينمائي الدولي

أُقيم مهرجان فجر السينمائي الدولي هذا العام في شيراز هذا الأسبوع، وحضره عدد من الضيوف الأجانب.

إصدار وثائق ملكية ثلاث جزر إيرانية في الخليج الفارسي

أصدرت إيران هذا الأسبوع رسميًا وثائق ترسيم حدود وملكية جزر أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى في الخليج الفارسي، مؤكدةً بذلك سيادتها على هذه المناطق.

مشاورات رفيعة المستوى مع مسؤولين أتراك وسعوديين في طهران

استضافت إيران هذا الأسبوع وزير الخارجية التركي، حقان فيدان، ونائب وزير الخارجية السعودي للشؤون السياسية.

خلال هذه الزيارات، ناقش الطرفان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية مهمة.

احتجاز سفينة أجنبية تحمل وقودًا مهربًا

احتجزت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني سفينة ترفع علمًا أجنبيًا وعلى متنها 350 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج الفارسي.

إضافة قاعدة بحرية جديدة إلى أسطول الجيش

أضاف الجيش الإيراني قاعدة بحرية جديدة إلى أسطوله، وكشف النقاب أيضًا عن المدمرة "سهند" المُجددة. وكانت المدمرة قد غرقت قبل بضعة أشهر في حادث في بندر عباس.

إيران وروسيا وأذربيجان توقع اتفاقية ثلاثية بشأن الممر الشمالي الجنوبي

وقعت إيران وروسيا وأذربيجان اتفاقية ثلاثية جديدة في باكو لتوسيع المسار الغربي لممر النقل الدولي الشمالي الجنوبي.

