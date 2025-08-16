أكثر من 21 مليون زائر شاركوا في الأيام العشرين الأولى من شهر صفر في كربلاء

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت منظمة الحج والزيارة والعتبات العباسية أن عدد زائري الأربعين هذا العام بلغ 21 مليونًا و103 آلاف و524 حاجًا، بينما توقع البعض أن يكون عدد الحجاج هذا العام أقل بكثير من الأعوام السابقة بسبب الطقس الحار.

في العام الماضي، بلغ هذا العدد 21 مليونًا و480 ألفًا و525 شخصًا من مختلف البلدان.

ووفقًا للإحصاءات، زار 22 مليونًا و19 ألفًا و146 شخصًا في عام 2023، و22 مليونًا و19 ألفًا و640 ألف شخص في عام 2022 مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) خلال الأربعين.

هذا العام، ووفقًا لإحصاءات من مقر الأربعين المركزي، شارك أكثر من 3 ملايين إيراني في هذه الملحمة العظيمة.

