الموت عبر الصحراء.. مصرع مهاجرين خلال رحلات الهجرة من النيجر نحو أوروبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال منسق المنظمة النيجرية غير الحكومية عزيز شيخو انه"بحسب توثيقاتنا الخاصة، لقي من كانون الثاني إلى آب ما بين 35 و40 شخصا حتفهم أثناء عبور الصحراء إلى ليبيا والجزائر المجاورتين للنيجر".

ويحاول آلاف الأفارقة سنويا قطع الصحراء النيجرية الشاسعة للوصول إلى ليبيا والجزائر والهجرة منهما بحرا إلى أوروبا.

ويموت بعض المهاجرين أثناء عملية العبور الخطرة، بعد أن يتخلى عنهم مهربوهم في الصحراء أو تعطل عرباتهم.

ويجد آخرون أنفسهم معزولين في الصحراء بعد طردهم من الجزائر أو ليبيا.

في عام 2024، سجلت منظمة "هاتف الإنذار في الصحراء" 31 ألف حالة طرد من الجزائر، وهو رقم قياسي.

