الغاء الرسوم الجمركية على 80% من السلع التجارية مع الاتحاد الأوراسي

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح علي نجفي، نائب وزير الشؤون الدولية والتعاون الإقليمي لدى النائب الأول للرئيس، بشأن انعقاد قمة رؤساء وزراء الاتحاد الأوراسي في قيرغيزستان بشأن هذا الاتحاد: " أصبحت إيران عضوًا مراقبًا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومن أجل الاستفادة القصوى من القدرات والكفاءات الموجودة في هذه المنطقة، وبفضل الإجراءات المتخذة، تمت الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتم الانتهاء منها، ودخلت حيز التنفيذ خلال الأشهر الماضية".

وأضاف: "في الفترة نفسها التي تلت تطبيق اتفاقية التجارة الحرة هذه، نشهد زيادة ملحوظة في تجارتنا ومبادلاتنا الاقتصادية مع دول منطقة أوراسيا. وللعلم، لا بد لي من القول إنه مع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة هذه، أصبحت أكثر من 80% من التعريفات الجمركية على سلعنا والصادرات والواردات مع هذه المنطقة صفرًا". وهذه فرصة وسياق جيدان للغاية للاستفادة من الفرص التي يوفرها التعاون مع هذه المنطقة لنشطاء قطاعنا الاقتصادي والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة والمنتجين والمصدرين.

تتمتع إيران بموقع استراتيجي للدول الأعضاء في أوراسيا

وفي معرض حديثه عن استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة في هذه المنطقة، قال نجفي: "إن أهم ما يمكننا فعله لاستغلال الفرص الاقتصادية، سواءً من حيث زيادة التجارة أو جذب الاستثمارات الأجنبية أو تطوير النقل والترانزيت، يتحقق من خلال هذا الإجراء. إضافةً إلى ذلك، تقع إيران في موقع عبور جذاب للدول الأعضاء في هذا الاتحاد للوصول إلى الخليج الفارسي وأعالي البحار ، ومن الطبيعي أن يُسهم ذلك في زيادة التبادلات التجارية والاقتصادية بين إيران والاتحاد".

