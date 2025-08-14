النائب الأول للرئيس الإيراني يصل إلى قيرغيزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الايراني، إلى مطار ستيكول الدولي في مدينة تشولبون آتا، قرغيزستان، مساء اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، وكان في استقباله نائب رئيس وزراء قرغيزستان لدى وصوله.

خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين، بالإضافة إلى المشاركة وإلقاء كلمة في اجتماع المجلس الحكومي الدولي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سيلتقي النائب الأول للرئيس ويناقش مع رؤساء ومسؤولي الدول الأعضاء في هذا الاتحاد الاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد التنفيذ الكامل لاتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتي بموجبها تخضع 87% من جميع صادرات إيران إلى هذا الاتحاد للتعريفات الجمركية الصفرية، وبجهود الحكومة الرابعة عشرة، وتماشيًا مع استراتيجية السياسة الخارجية لتطوير العلاقات مع الجيران والدول الإقليمية والإسلامية، تمت الموافقة على عضوية مراقب للجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل الأعضاء خلال قمة الاتحاد في سانت بطرسبرغ، روسيا.

/انتهى/