عارف: الاقتصادات الإقليمية تكمل بعضها البعض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح محمد رضا عارف، العائد من قيرغيزستان مساء الجمعة إنجازات هذه الزيارة قائلاً: تُعدّ منطقة أوراسيا من أولويات الجمهورية الإسلامية الإيرانية نظرًا لخصائصها، وحضارتها الثقافية والتاريخية المشتركة، وعلاقاتها العريقة معها. ولحسن الحظ، بعد قبول عضوية مراقب لجمهورية إيران الإسلامية في هذا الاتحاد، وتطبيق اتفاقية التجارة الحرة، شهدنا قفزة نوعية في التبادلات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأعضاء في هذا الاتحاد، ومن الضروري الارتقاء بهذه التبادلات إلى المستوى المطلوب بالتعاون مع الدول الأخرى.

وتابع النائب الأول للرئيس: "خلال اجتماع رؤساء وزراء الاتحاد الأوراسي، عرضتُ وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن القضايا الإقليمية والاقتصادية".

وأكد عارف: "أُجريت مفاوضات لإشراك القطاع الخاص بشكل أفضل في مجال الإعفاء من التأشيرات، وأُجريت مشاورات مع الدول التي لا نربطها برحلات جوية مباشرة بشأن تسيير هذه الرحلات".

وأشار إلى أنه "خلال اجتماع رؤساء وزراء الاتحاد الأوراسي، طُرحت مسألة عدوان الكيان الصهيوني الغاشم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجرائمه في غزة، وذلك للتوصل إلى توافق في الآراء لمساعدة شعب غزة المظلوم".

وفي إشارة إلى لقاءاته الثنائية مع كبار رؤساء الدول خلال هذه الرحلة، قال عارف: "ناقشنا وتبادلنا الآراء حول اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي وتطوير التعاون من خلال آلية الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، وعقدنا اجتماعات مثمرة مع رئيسي وزراء روسيا وقيرغيزستان، وكذلك مع رئيس قيرغيزستان، بهدف تطوير العلاقات الثنائية، والتعرف على قدرات بعضنا البعض، والتوصل إلى وضع يسمح بتطوير التعاون على الصعيدين الثنائي والإقليمي. وبفضل الأجواء الإيجابية التي تهيئها هذه المفاوضات، سنشهد تحولاً على جميع المستويات في العلاقات مع هذه الدول".

