العميد فدوي: الكيان الصهيوني أخطأ في حساباتها

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه في حفل وداع وتوديع قائد الحرس الثوري في محافظة زنجان، أكد العميد علي فدوي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، على ضرورة أداء الواجب والتوكل على الله واليقظة في وجه العدو. واستذكر سيرة النبي الأكرم (صلى الله عليه وسلم) والأئمة الأطهار (عليهم السلام)، واعتبر استقرار الثورة نتيجةً لأداء الواجبات الإلهية.

أشار العميد فدوي إلى جذور صراع الحق ضد الباطل، قائلاً: كما سار النبي الأكرم (صلى الله عليه وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) بثبات على النهج الإلهي في صدر الإسلام، وكانت دماء الشهداء أمثال حمزة، سيد الشهداء (عليه السلام)، ضمانًا لبقاء الإسلام، فقد استمرت هذه المسيرة بعد انتصار الثورة الإسلامية بتضحيات الشهداء الأبرار، وستستمر حتى ظهور منقذ البشرية الامام المهدي عليه السلام.

وأشار نائب القائد العام للحرس الثوري إلى أن الثورة الإسلامية لا تزال شامخة ومشرفة بعد 47 عامًا، وعزا هذا النجاح إلى أداء الواجبات الإلهية والاعتماد على الوعود القرآنية، وقال: إن الله عز وجل يُقدر العاقبة لمن يؤديها. لقد عمل الإمام الخميني (رض) على نفسه لأكثر من 40 عامًا، وبدأ الحركة، وصمد لمدة 15 عامًا، وهذه المسيرة مستمرة منذ 47 عامًا.

أكد العميد فدوي: "منذ اللحظة الأولى، لم تتوقف الأعمال العدائية والشرور ضد الثورة الإسلامية ولو ليوم واحد، بل ازدادت حدتها يومًا بعد يوم، لكننا اليوم لا نقارن بماضينا، لأننا، بناءً على مهمتنا، لم نتوقف عن التقدم لحظة واحدة، ولم نضيع حتى 24 ساعة من أجل إنجاز مهامنا".

وأشار هذا القائد الكبير في الحرس الثوري الإسلامي إلى أهمية البصيرة والفهم الصحيح للمعادلات العالمية، وقال: "في عالم مليء بالظلم والغطرسة، فإن الفاعلين هم من يزيدون قوتهم باستمرار. يجب ألا نهمل العدو لحظة واحدة".

واعتبر الحرب الأخيرة مثالًا واضحًا على سوء تقدير العدو في حساباته، وأضاف: "ظن العدو أنه سينجح، لكن العناية الإلهية وتنفيذ المهام أثمرا أفضل النتائج لمحبي الإسلام والثورة".

وأشار العميد فدوي إلى آيات من القرآن الكريم، قائلاً: "يؤكد القرآن الكريم بوضوح أن الشيطان وحزبه لن ينتصروا أبدًا، وأن حزب الله هو المنتصر دائمًا. نؤمن بهذا الوعد الإلهي ونسعى جاهدين لتعزيز إيماننا يومًا بعد يوم"ز

وفي جانب آخر من خطابه، أشار إلى نهج الحرس الثوري في خدمة الشعب، وقال: "لا يقتصر عمل الحرس على المجال العسكري، فحيثما تحتاج الثورة الإسلامية إلى خدمة، نتحرك بسرعة؛ واليوم، يشارك الحرس أيضًا في مهام مثل توفير المياه وبناء البنى التحتية، لأن مهمتنا الرئيسية هي خدمة الشعب".

وأشاد العميد فدوي بجهود القادة والحرس الذين لم يتوقفوا لحظة واحدة عن خدمة الثورة والشعب، واعتبر هذه الفرصة للخدمة في عهد الثورة الإسلامية وعهد الإمام الخامنئي نعمة عظيمة للجميع.

