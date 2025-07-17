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١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٢:٣٨ م

العميد فدوي: قوة قواتنا المسلحة دفعت العدو لطلب وقف إطلاق النار

العميد فدوي: قوة قواتنا المسلحة دفعت العدو لطلب وقف إطلاق النار

أكد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية في ذروة جاهزيتها، وقال: "لو كانت قواتنا المسلحة ضعيفة لما طلب الأعداء وقف إطلاق النار".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار العميد علي فدوي، نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، إلى السجل السيئ للكيان الصهيوني في انتهاك وقف إطلاق النار مع حماس وحزب الله في لبنان، محذرًا من احتمال إشعال هذا الكيان الإجرامي حربًا جديدة ضد إيران: "إذا حدث ذلك، فسنعمل بعزم وقوة أكبر ضد أشرار العالم".

وفي إشارة إلى الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة، أكد العميد فدوي: "قواتنا المسلحة في قمة جاهزيتها؛ لو كانت قواتنا ضعيفة، لما طلب الأعداء وقف إطلاق النار...انهم لم يتمكنوا من تحقيق أي من أهدافهم، وهذا دليل على انتصار جبهة الحق والثورة الإسلامية".

/انتهى/

رمز الخبر 1960677
یاسر المصری

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