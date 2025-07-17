العميد فدوي: العدو اعترف بهزيمته في حرب ال 12 يوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح العميد علي فدوي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، للصحفيين: "كنا في حالة حرب منذ البداية، وما زلنا في حالة حرب، وسنظل كذلك؛ لأن الثورة الإسلامية هي الجبهة الصحيحة التي لا يمكن للجبهة الخاطئة، وخاصة الشيطان الأكبر، أن تحاربها".

وتابع: "بدأت هذه الحرب منذ الأيام الأولى للثورة، وتحرك الأعداء ضدنا قدر استطاعتهم. مرة في حرب الثماني سنوات، ومرة مباشرة من قبل الولايات المتحدة والصهاينة. لكن الأعداء فشلوا في حرب الـ 12 يومًا واعترفوا بهزيمتهم. هم من طلبوا فورًا إنهاء الحرب بعد إجراءاتنا المضادة".

قال نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: إن إنجازات الدفاع المقدس التي استمرت ثماني سنوات كانت طويلة لدرجة أن أحدًا لم يجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة على الثورة الإسلامية والبلاد. لكن هذه المدة الطويلة تُبطئ بعض الخطوات اللاحقة. مؤكدا لقد قضت حرب الاثني عشر يومًا على جميع هذه النقائص.

وأضاف: على الرغم من أن وسائل الإعلام العالمية كانت في أيدي الأعداء، إلا أنهم عجزوا عن تحقيق نتائج، واعترفوا هم أنفسهم عبر هذه الوسائل بفشلهم وعدم تحقيق أهدافهم.