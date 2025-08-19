أندر خسوف في سماء إيران منذ السنوات السبع الماضية.. درب التبانة بجوار القمر الأحمر

وفي مقابلة مع وكالة مهر للأنباء، شرح كاظم كوكرم التفاصيل الكاملة لخسوف القمر الكلي يوم الأحد 7 سبتمبرـ، قائلاً: تُعتبر هذه الظاهرة الفلكية من أندر الأحداث المرئية من إيران بعد 7 سنوات. ويمكن رؤية جميع مراحل خسوف القمر لهذا العام من بدايته إلى نهايته من بلادنا. كان آخر خسوف قمري حدث في27 أغسطس 2018، واستمر حتى فجر28 أغسطس، وكان أطول خسوف قمري في القرن الحالي.

وفي إشارة إلى بداية الخسوف القمري في الساعة 6:56 مساءً يوم الأحد 7 سبتمبر، قال: "يدخل القمر أولاً منطقة شبه ظل الأرض في الفضاء، وعندها لا يمكن رؤية ظلام القمر بالعين المجردة، ولا يسعنا سوى انتظار دخوله ظل الأرض".

ووفقًا للمتحدث باسم لجنة الهواة في الجمعية الفلكية الإيرانية، يبدأ الخسوف الجزئي للقمر في الساعة 7:57 مساءً، عندما يدخل القمر تدريجيًا ظل الأرض ويبدأ في التعتيم.

وأوضح كوكرم أن الخسوف الكلي للقمر يبدأ في الساعة 9:57 مساءً، ويدخل القمر تمامًا ظل الأرض. وأضاف: "في هذه المرحلة، يتحول لون القمر إلى الأحمر، وتحدث ذروة الخسوف أو الخسوف القمري تمامًا عند الساعة 9:41 مساءً و46 ثانية، وتكون نهايته عند الساعة 12:23 ظهرًا".

وأعلن أن مدة الخسوف الكلي للقمر تبلغ حوالي 83 دقيقة، موضحًا: أن هذه الفترة أقصر بحوالي 20 دقيقة من خسوف القمر الطويل لعام 2018. ويعود سبب هذا الاختلاف إلى أن القمر في هذه الحالة لا يمر بمركز ظل الأرض، ويكون مساره مائلًا قليلًا إلى جانب الظل.

صرح متحدث باسم لجنة الهواة في الجمعية الفلكية الإيرانية: "في الساعة 22:23، يبدأ الهلال بمغادرة ظل الأرض، وبحلول الساعة 23:27، يغادر القمر الظل تمامًا، لكنه لا يزال في منطقة شبه ظل الأرض. وستنتهي فترة الخسوف الجزئي للقمر في الساعة 00:25 صباح يوم8 سبتمبر".

وقال كوكروم عن ميزات مشاهدة خسوف القمر هذا: "الميزة المثيرة للاهتمام في خسوف القمر هذا هي أنه قبل بدايته، يكون الجو في إيران قد أصبح مظلمًا للتو، وكان ضوء القمر ساطعًا للغاية، بحيث لا يمكن رؤية درب التبانة والعديد من النجوم في المناطق خارج المدينة. ولكن مع بداية الخسوف الكلي للقمر في الساعة التاسعة مساءً، ينخفض ضوء القمر، وفي المناطق المظلمة البعيدة عن التلوث الضوئي، تكون درب التبانة ومئات الآلاف من النجوم مرئية بوضوح".

وأضاف: "يُمثل هذا الحدث فرصة فريدة لعشاق علم الفلك لمشاهدة القمر المكتمل وقد خُسف مع النجوم ودرب التبانة. بعد انتهاء الخسوف القمري وعودة تكثيف ضوء القمر، تصبح النجوم باهتة وتصبح السماء أكثر سطوعًا.

وأشار كوكرم إلى أنه من الممكن مشاهدة خسوف القمر حتى في المدن، ولكن بسبب التلوث الضوئي والجسيمات المحمولة جوًا، فإن تأثير انخفاض وزيادة ضوء القمر على النجوم غير محسوس بشكل واضح".

