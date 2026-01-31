عراقجي: مقتل 30 ألف شخص في أعمال الشغب في إيران كذب محض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وقال وزير الخارجية في مقابلته: علينا التمييز بين المتظاهرين ومن يرتكبون أعمالًا إرهابية وتخريبية. من 28 ديسمبر/كانون الأول إلى 8 يناير/كانون الثاني، شهدنا احتجاجات سلمية بشأن الوضع الاقتصادي وسعر الصرف.

وأضاف: كانت هذه الاحتجاجات مقبولة، بل إن رئيسنا تحدث معهم حول بعض القضايا. لكن من 8 إلى 10 يناير/كانون الثاني، وفي غضون ثلاثة أيام، تغير الوضع جذريًا. فقد دخل الإرهابيون في صراع مسلح وهاجموا قوات الأمن، بل واستهدفوا في بعض الأحيان مواطنين عاديين.

وتابع عراقجي: استغلوا خطاب ترامب للشعب الإيراني لزيادة عدد القتلى وكسب تأييد ترامب الكامل.أستطيع القول إن عدد القتلى، وفقًا للمصادر الرسمية، هو 3100، وللأسف، نعتبر 2000 منهم "شهداء" لأن معظمهم من قوات الأمن.

وأكد وفقًا لقوانيننا، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لأسر الشهداء، وستعلن المصادر الرسمية أسماءهم.لهتلر نظرية شهيرة: "قل كذبة كبيرة يسهل تصديقها". لسوء الحظ، كلما كبرت الكذبة، زادت فعاليتها. أحيانًا يقولون "قُتل ما بين 30,000 و50,000 شخص"، وهذا كله كذب. العدد الرسمي للقتلى هو 3,117. إذا أرادوا إضافة شخص واحد فقط إلى القائمة، فليتقدموا ويقدموه.

