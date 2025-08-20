الجيش ينفي وقوع أي حادث أمني في قاعدة الشهيد فكوري الجوية في تبريز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن إدارة العلاقات العامة في جيش الجمهورية الإسلامية الإیرانیة أصدرت بيانًا يوم الأربعاء، نفت فيه وقوع أي حادث أمني في قاعدة الشهيد فكوري الجوية في تبريز.

وأكد البيان أن الحريق الذي اندلع عصر اليوم قرب ساحة أذربيجان في تبريز كان مرتبطًا بورشة بلدية المنطقة الرابعة في تبريز، ونتج عن حريق في نفايات مطاطية وبلاستيكية، مما أدى إلى حريق كبير ودخان كثيف، مما أثار قلق أهالي تبريز الكرام.

وأكد البيان أن هذا الحادث لا علاقة له بقاعدة تبريز الجوية الثانية، مؤكدًا أن مختلف جوانب هذا الحادث، الذي أثار قلق أهالي تبريز الأعزاء، قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة، وسيتم التعامل مع أي عمل تخريبي محتمل أو نية وراء وقوعه بشكل قانوني وحاسم.

وفي ختام البيان أكد أن جنود الشعب الإيراني في القوات الأربع لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حالة تأهب قصوى وجاهزون لمواجهة أي عدوان محتمل من قبل العدو الصهيوني.

/انتهى/