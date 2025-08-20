  1. إيران
السيطرة على حريق هائل في مستودع للكرتون في شيراز

قال رئيس قسم الإطفاء في شيراز: تم السيطرة على حريق بنحو 2000 متر مربع في مستودع للكرتون دون وقوع إصابات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن هادي عيدي بور عن احتواء حريق كبير اندلع في مستودع للكرتون على شارع مزون قشقائی.

وقال: تم احتواء الحريق، الذي غطى حوالي 2000 متر مربع من مستودعات الكرتون، دون وقوع إصابات.

وأضاف موضحًا تفاصيل الحادث: بعد ظهر الأربعاء 20 أغسطس/آب، وبعد الاتصال بنظام 125، تم إرسال فرق عمليات من المحطات 3 و18 و19 و7 إلى مكان الحادث مع 6 شاحنات إطفاء ثقيلة وشبه ثقيلة.

وتابع رئيس إدارة إطفاء شيراز: ️أظهرت التحقيقات الأولية أن الحريق مرتبط بمستودع للكرتون مساحته 2000 متر مربع التهمته النيران بالكامل.

وقال عيدي بور: "كان هذا الحريق واسع النطاق للغاية وشمل أنواعًا مختلفة من آلات الطباعة، لكن رجال الإطفاء تحركوا بسرعة واستخدموا عدة طرق مختلفة، باستخدام أنابيب المياه ذات الضغط العالي وعمليات التبريد، لمنع انتشار الحريق إلى الورش والمستودعات المحيطة".

