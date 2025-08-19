مراسلة تسنيم في قطاع غزة تفوز بجائزة "الشهيدة شيرين أبوعاقلة" للتميز الإعلامي

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي العام الثالث لهذه الجائزة، فازت آيه جودة بجائزة "شيرين أبو عاقلة للتميز الإعلامي" لأول مرة، لتصويرها معاناة وآلام الشعب الفلسطيني في نضاله ضد كيان الاحتلال الصهيوني.

تمنح هذه الجائزة سنويا من قبل جامعة بيرزيت القدس لأفضل الشخصيات الإعلامية.

وفي السنة الثانية لهذه المسابقة، فاز بالجائزة الصحافي هشام زقوت من قناة الجزيرة.

منذ الأشهر الأولى لعدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة، كانت آية جودة، بصفتها مراسلة وكالة تسنيم في القطاع، مسؤولة عن تغطية آخر الأخبار والتقارير المصورة عن الحصار والاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين على أيدي الجيش الصهيوني.

