إيران تدين العقوبات غير القانونية التي فرضتها الحكومة البريطانية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أصدرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه العقوبات غير القانونية والأحادية الجانب التي فرضتها الحكومة البريطانية على بعض المؤسسات والأفراد الإيرانيين.

وينص البيان على ما يلي: فرضت الحكومة البريطانية هذه العقوبات بناءً على ذرائع واتهامات لا أساس لها من الصحة؛ وهو إجراء يتعارض مع مبادئ القانون الدولي في مجال العلاقات الودية والتعاون بين الدول، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، ولا يؤدي إلا إلى الإضرار بالعلاقات الثنائية وتفاقم انعدام الثقة.

ويضيف البيان: لطالما أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحوار والاحترام المتبادل في العلاقات الدولية، ولم تصمم أو تدعم أبدًا أي تهديد ضد الأمن الداخلي للمملكة المتحدة، ولم تتخذ أي إجراء في هذا الصدد. إن الادعاءات الواردة في هذا الصدد مرفوضة تمامًا وغير مقبولة أساسًا.

وأشارت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضًا إلى أن ما يهدد السلام والأمن الإقليميين والعالميين حقًا هو الأعمال العدوانية وجرائم الكيان الصهيوني الإسرائيلي. نظامٌ ارتكب جرائم دولية عديدة، منها العدوان والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتجاوز جميع الخطوط الحمراء، ويُعتبر العامل الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة. ومن المستغرب أن تواصل الدول الغربية تجاهلها لاحتجاجات المجتمع الدولي ضد هذا النظام القاتل، ولا تتخذ أي إجراء فعال لوقف جرائمه.

وفي ختام البيان، أكد البيان على ما يلي: تؤكد سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجددًا التزام بلادنا بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتعاون البناء على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، وتدعو الحكومة البريطانية إلى الامتناع عن مواصلة سياساتها العدائية وإجراءاتها غير القانونية والهدامة.

واستمرارًا لموقفها غير البناء تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية قبل ساعات أنها أضافت العديد من الشركات التجارية والبتروكيماوية الإيرانية إلى قائمة العقوبات.

