لوكاشينكو: العقوبات المفروضة على بيلاروسيا وإيران "إرهاب اقتصادي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واصفًا العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على بيلاروسيا وإيران بأنها إرهاب اقتصادي، قال ألكسندر لوكاشينكو: "نسعى جاهدين لبناء عالم متعدد الأقطاب، عالم تحدد فيه كل دولة مسارها التنموي الخاص بها بشكل مستقل ودون تدخل أجنبي".

وأضاف: "تقاوم مينسك بنجاح هذه التحديات والحرب الاقتصادية العدوانية"، مؤكدا أنه بفضل الخطوات الفاعلة والمشاركة من جانب بيلاروسيا وإيران في إطار الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس وغيرها من المجموعات التي تُشكّل أجندة جديدة وعادلة وبناءة للتعاون الدولي، تُدعم مقاومة العقوبات الاقتصادية وتُصبح ممكنة.

وفي هذا الصدد، أشار لوكاشينكو إلى ترحيب حكومته بمشاركة إيران العميقة والبناءة في العمليات التجارية والاقتصادية ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

كما أكد، في إشارة إلى عدوان الكيان الصهيوني وهجماته على مواقع الجمهورية الإسلامية خلال حرب الأيام الاثني عشر، أن هجمات تل أبيب وواشنطن على البنية التحتية النووية الإيرانية، الخاضعة أيضًا لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تُشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين.

وقال الرئيس البيلاروسي: "ندعم حق إيران المشروع في تطوير الطاقة النووية السلمية. ومن أجل تحقيق سلام دائم، من المهم الامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يُسبب توترات جديدة".

وشدد لوكاشينكو أيضًا في مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن زيارته الرسمية لبيلاروسيا تُمثل مرحلة جديدة في تطوير العلاقات بين البلدين.

وفي كلمته أمام بزشكيان في الاجتماع، قال: "زيارتكم تُمثل مرحلة جديدة في تطوير العلاقات الثنائية بين طهران وميسنك، وتُعزز شراكتنا القائمة على الاحترام والثقة المتبادلين. وفي ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة المعقدة والمضطربة، نسعى إلى اتخاذ خطوات متماسكة ومتوازنة لتعزيز التعاون، بما يُمكّننا من تحويل كل تحدٍّ جديد إلى فرصة جديدة".

