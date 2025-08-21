بقائي: العقوبات الأميركية على قضاة المحكمة الجنائية الدولية غير قانونية

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، ردًا على قرار وزير الخارجية الأمريكي فرض عقوبات على أربعة قضاة آخرين في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم ارتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، على موقع التواصل الاجتماعي X: "إن عقوبات الولايات المتحدة على أربعة قضاة آخرين في المحكمة الجنائية الدولية (قضاة من جنسيات كندية وفرنسية وسنغالية وفيجية) للتحقيق في جرائم إسرائيل لا تُعدّ اعتداءً غير مسبوق على العدالة فحسب، بل تُمثّل أيضًا تواطؤًا واضحًا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في فلسطين.

هذا الاعتداء على قضاة المحكمة هو إساءة استخدام صارخة للسلطة تمنح الكيان الإسرائيلي حصانة مطلقة لمواصلة جرائمه، وتُجيز ارتكاب المزيد من الجرائم، وتُعرّض السلم والأمن الدوليين لخطر جسيم".

إن هذا الاعتداء الصارخ للقانون يكشف عن حقيقة مايسمة بـ "النظام المبني على القواعد": ليس سوى إطارٌ خارج عن القانون لا يخدم سوى إشباع رغباتهم وأهدافهم، دون مراعاة لقواعد القانون الدولي المعترف بها أو المبادئ الأخلاقية والإنسانية.

