اوروبا ستفقد أخر ورقة بيدها اذا أعادت العقوبات..اصرار امريكا على التخصيب الصفري سيواجه بمقاومة شديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح نائب وزير الخارجية الإيراني في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر ألجماين ان إعادة فرض العقوبات تُبدد آخر ورقة في يد أوروبا.

وأضاف خطيب زاده: "لقد فقد الأوروبيون قدرتهم على التوسط، وممارسة المزيد من الضغوط خطأ"، مؤكدا أنه بعد الهجوم العسكري الأخير، تضاءلت الثقة بالمحادثات النووية بشدة، ولن يكون بالإمكان العودة إلى الحوار إلا إذا كانت هذه المفاوضات مُوجّهة نحو تحقيق نتائج وتوقفت الأعمال العدائية خلالها.

وفي إشارة إلى مساعي أوروبا لتفعيل آلية "إعادة فرض العقوبات"، قال خطيب زاده إن الأوروبيين ليس لهم أي حق في هذا الصدد، وأن مثل هذه الخطوة لن تُضيّع إلا آخر ورقة في يدهم، وانها فقدت أوروبا دورها الوسيط، وأن المزيد من الضغط على إيران لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات.

وفي جزء آخر من المقابلة، أكد على حق إيران في تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وحذّر من أنه إذا أصرت الولايات المتحدة على "التخصيب الصفري"، فإن إيران ستُبدي مقاومة شديدة.

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن طهران لن تكون استثناءً من القانون الدولي، لكنها مستعدة للحديث عن مستوى وتفاصيل التخصيب؛ مع أن أي مفاوضات مستقبلية ستكون "مفاوضات مسلحة" من وجهة نظر إيران.

كما أدان مواقف المستشارة الألمانية الداعمة لإسرائيل، وقال إن مثل هذه التصريحات لا تُصدر باسم الأمة الألمانية. وأضاف خطيب زاده أن إيران تتلقى رسائل أمريكية بشكل غير مباشر، لكن الهجوم الأخير غيّر كل المعادلات، ولم يعد من الممكن العودة إلى طاولة المفاوضات بسهولة.

