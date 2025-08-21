ممر زنكزور وضرورة وعي إيران؛ خمس استراتيجيات إيجابية على طهران تطبيقها

وكالة مهر للأنباء، المجموعة الدولية: يبدو ممر زنكزور، الذي من المفترض أن يربط جمهورية أذربيجان بنخجوان عبر مقاطعة سيونيك الأرمينية، للوهلة الأولى مشروع عبور، لكن أبعاده تتجاوز ذلك بكثير. يمكن لهذا المسار أن يُغير التوازن الجيوسياسي في جنوب القوقاز، ويُحدث تحولاً في اقتصاد المنطقة، بل ويؤثر على المعادلات الأمنية والثقافية. بالنسبة لإيران، التي تعتبر القوقاز جزءًا حيويًا من أمنها القومي، فإن السؤال الرئيسي هو: كيف ينبغي مواجهة هذا المشروع؟ يكمن الحل في استراتيجية إيجابية؛ نهج لا يعتمد فقط على المعارضة، بل على المبادرة والمقترحات البديلة.

من وجهة نظر باكو وأنقرة، يُمثل ممر زانجيزور حلقة وصل لاستكمال ربط العالم الناطق بالتركية، وبالنسبة للولايات المتحدة، يُمثل فرصة للحد من النفوذ الروسي والإيراني في القوقاز. مع ذلك، تعتبر إيران هذا الممر خطًا أحمر لأنه قد يفتح الطريق أمام القوات الأجنبية للوصول إلى الحدود الشمالية الغربية. ورغم أن الاتفاق الأخير أكد على بقاء الطريق تحت السيادة الأرمينية، إلا أن وجود الشركات الأمريكية لا يزال يثير مخاوف طهران. من هذا المنظور، ينبغي أن تظهر إيران كـ"لاعب نشط "، لا كمعارض سلبي.

الاقتصاد؛ التهديد والفرصة

تشير التقديرات إلى أن الممرات الجديدة قد تُقلل وقت النقل بين آسيا وأوروبا بما يصل إلى أسبوعين، وتُضيف مليارات الدولارات إلى التجارة الإقليمية. هذا الانجذاب لأذربيجان وأرمينيا مفهوم، لكن إيران تواجه خطر انخفاض حصتها من النقل. حتى أن بعض الخبراء تحدثوا عن احتمال انخفاض حصة إيران بنسبة 20-30%. في مواجهة هذا التهديد. أمام إيران خيارات مهمة:

1. استكمال مشروع الممر الشمالي الجنوبي (INSTC) بالتعاون مع روسيا والهند، والذي سيربط "بندرعباس" بأوروبا، ويختصر زمن العبور بين الهند وأوروبا إلى النصف.

2. تنفيذ مشروع ممر آراس عبر الأراضي الإيرانية لربط نخجوان بباكو؛ وهي خطة تلبي احتياجات جمهورية أذربيجان، وتعزز دور إيران.

3. إحياء مشروع الخليج الفارسي - البحر الأسود بالتعاون مع أرمينيا وجورجيا، والذي سيوفر لإيران طريقًا مباشرًا إلى أوروبا.

الأمن؛ خطوط طهران الحمراء

أعلنت إيران بوضوح أنها لن تقبل بأي تغييرات حدودية أو أي وجود عسكري أجنبي في القوقاز. وقد أظهرت مناورات الجيش والحرس الثوري الإسلامي في الشمال الغربي أن هذا الموقف ليس دبلوماسيًا بحتًا. على الرغم من تراجع خطر الحرب في الوقت الحالي، إلا أن تسليم إدارة هذا الطريق لشركات أمريكية قد يؤدي إلى توسع نفوذ الأرستقراطية الأمنية ووجود غير مباشر لحلف الناتو أو الكيان الصهيوني في المنطقة. في ظل هذه الظروف، فإن السياسة الصحيحة لإيران هي ترسيخ أمن هذه الطرق اقتصاديًا ومدنيًا بحتًا.

الثقافة والهوية؛ القوة الناعمة الايرانية

القوقاز ليس مجرد جارة لإيران؛ بل هو جزء من تاريخ وثقافة مشتركين. تُعدّ القواسم الدينية المشتركة مع جمهورية أذربيجان والعلاقات الراسخة مع أرمينيا من الأصول التي يمكن لطهران استخدامها لبناء الثقة. كما أن تطوير السياحة والتبادل العلمي والثقافي، والحضور الإعلامي النشط، من شأنه أن يعزز نفوذ إيران الناعم؛ نفوذ لا يمكن لأي ممر مادي أن يمحوه.

لهذه الأسباب، ينبغي على إيران اتباع حزمة من الإجراءات الإيجابية بدلًا من الاكتفاء بالمعارضة:

1. تعزيز الطرق الموازية والبديلة؛ وتسريع استكمال ممر الشمال-الجنوب، وتفعيل ممر آراس، وإحياء طريق الخليج الفارسي-البحر الأسود.

٢. دبلوماسية متعددة الأطراف فعّالة؛ استخدام آليات مثل صيغة ٣+٣ لضمان الإدارة الإقليمية للممرات ومنع الاحتكار الأجنبي.

٣. اتفاقية أمنية إقليمية؛ يمكن أن يكون مقترح إيران بمثابة اتفاقية تلتزم بموجبها دول جنوب القوقاز بالحفاظ على الممرات اقتصادية بحتة وعدم قبول قواعد أجنبية.

٤. تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية؛ وزيادة حجم التجارة مع أرمينيا إلى أكثر من مليار دولار أمريكي، وإنشاء مشاريع مشتركة في مجالي الطاقة والصناعة.

٥. الاستفادة من القوة الناعمة؛ من وسائل الإعلام المحلية إلى تطوير السياحة والمشاريع الثقافية، كلها عوامل يمكن أن تعزز صورة إيران في المنطقة.

يُمثل ممر زانجيزور تهديدًا وفرصة لإيران في آن واحد. إذا كان لديها موقف سلبي، فستفقد جزءًا من دورها الجيوسياسي والاقتصادي، ولكن إذا بادرت - بالجمع بين الدبلوماسية وتطوير البنية التحتية والردع الأمني ورأس المال الثقافي - فيمكنها تحويل التهديد إلى فرصة لتعزيز مكانتها التاريخية في القوقاز.

بعبارة أخرى، إيران ليست ضد السلام والتنمية في القوقاز؛ بل إنها تعارض استبعاد نفسها من هذه العملية. فمستقبل هذه المنطقة يعتمد على قدرة طهران على الحفاظ على خطوطها الأمنية الحمراء وإظهار دورها البنّاء في آنٍ واحد.